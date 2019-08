Sobremesa de terror en un restaurante de Albania

20/08/2019 a las 06:00

Difícilmente podían pensar los Galdón que sus vacaciones en Albania incluirían el violento ataque de un hostelero enajenado y las posteriores disculpas del primer ministro del país y del ministro de Turismo en persona. Pero así sucedió. Los miembros de esta familia española pasaron el pasado día 15 por la ciudad de Hirame, al sur del país, un centro turístico a orillas del Adriático con largas playas de arena blanca. En este entorno paradisiaco, el empresario Eugenio Galdón, fundador de la compañía de telecomunicaciones ONO, y su familia decidieron comer en el restaurante Panorama, que también es un hotel. Pero la experiencia culinaria pronto se convirtió en un tormento, hasta el punto de que, viendo que pasaban los minutos y la comida no llegaba, decidieron levantarse y abandonar el local.



Fue entonces cuando la situación se fue de las manos y pasó de ser una discusión casi típica de bar a un grave incidente que acabó con varias personas atendidas por lesiones menores. Después de que los comensales, acompañados por un chófer y un guía locales, abandonaran el lugar y se metieran en su vehículo, el dueño del establecimiento, Mihal Kokedhima, de 51 años, empezó a perseguirlos a gritos, exigiendo que pagasen la comida que ya estaba siendo preparada. El vídeo publicado en internet muestra a Kokedhima fuera de control tratando de golpear a los turistas españoles. En una escena cien veces vista en películas de terror, pero casi nunca en la realidad, el atacante, primo del importante diputado y empresario Koço Kokedhima (vinculado por los medios a la mafia albanesa), se sube al capó del coche en el que la familia se marchaba y recorre varios kilómetros encima de él, aferrado a un asidero y soltando puñetazos contra el cristal con tal furia que lo termina destrozando. Fueron minutos de angustia para la familia Galdón, y todo termina cuando el coche para en una localidad cercana. El agresor se baja, todavía gritando y con intención de entrar en el vehículo. Los ocupantes, en ese momento, pudieron escapar. Viralizada a través de las redes, la noticia llegó a oídos del Gobierno. El ministro de Turismo y Medio Ambiente del país, Blendi Klosi, se reunió con la familia para trasladarle su solidaridad e incluso el primer ministro del país, Edi Rama, escribió en su cuenta de Facebook: "El bárbaro que golpeó a los amigos españoles ha violado el código sagrado de la hospitalidad albanesa. Confío en que este bárbaro no se libre de la justicia". Y efectivamente, la justicia se ha hecho cargo del caso. El agresor se encuentra en prisión provisional a la espera de una sentencia definitiva sobre el caso.



"Un hombre no representa a todo un país. Estamos felices de venir a Albania y volveremos", asegura Eugenio Galdón en un vídeo que ha emitido la televisión albanesa. Galdón fue jefe de gabinete del expresidente Adolfo Suárez durante la Transición, además de ocupar altos cargos en la Administración del Estado. También ocupó puestos directivos en grupos de comunicación como Prisa o la Cadena Cope. Desde 2014 hasta 2018 fue presidente de la Fundación Everis.

