Las redadas migratorias de EE UU en Misisipi dejan 176 guatemaltecos detenidos

Actualizada 09/08/2019 a las 08:47

Un total de 176 guatemaltecos fueron detenidos en las redadas contra migrantes indocumentados en procesadoras de alimentos en Misisipi (Estados Unidos), informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.



"El Gobierno de la República (...) ha girado instrucciones a los funcionarios consulares para prestar de manera expedita todo el apoyo que requieran los 176 guatemaltecos que hasta el momento han sido afectados por las medidas y que se encuentran bajo custodia", dijo la cancillería en un breve comunicado.



Las autoridades migratorias de EE UU detuvieron este miércoles en procesadoras de alimentos del estado de Misisipi a 680 inmigrantes indocumentados, en lo que supone la mayor redada de este tipo en al menos una década.



Estados Unidos había dicho que los 680 inmigrantes que fueron detenidos pasarían a custodia del Servicio de Inmigración (ICE), que decidirá si los encierra en un centro de detención hasta que sean deportados a sus países de origen o si, por el contrario, los pone en libertad mientras las cortes deciden si pueden quedarse o no en el país.



Ante esto, el Gobierno de Guatemala se limitó a informar que del total 176 son de nacionalidad guatemalteca (142 hombres y 34 mujeres) y que el objetivo es proporcionarles "asistencia, protección y asesoría" en cada caso particular.



Asimismo, anunció que el consulado en Miami realiza, "desde el momento en que se conocieron los operativos", gestiones ante las autoridades de ICE para "obtener información oficial sobre los guatemaltecos que hayan sido detenidos" en estas diligencias.



En el breve comunicado, el Gobierno reiteró a la población que cuentan con apoyo consular en Estados Unidos y que no deben "dudar" en solicitarlo.



La cifra 176 guatemaltecos detenidos en Estados Unidos se da a conocer después de que trascendiera que el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Matthew Albence, dijera que eran 390 los guatemaltecos arrestados.



Las declaraciones de Albence se dieron en un encuentro con medios locales en Guatemala al que no fue invitado por la embajada de Estados Unidos en el país ningún medio internacional y tras el que tampoco brindaron información a la prensa, ni confirmando ni desmintiendo las cifras.



Bajo el Gobierno de Donald Trump se han incrementado las detenciones de inmigrantes en sus lugares de trabajo: en el año fiscal 2018, el ICE inició 6.848 investigaciones sobre ese tema, lo que supone un incremento de más del 300 % con respecto al periodo anterior, cuando hubo 1.691 investigaciones

