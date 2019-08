Miles de personas marchan en Hong Kong al grito de "revolución"

Actualizada 03/08/2019 a las 12:02

Miles de personas se han sumado a la concentración convocada este sábado en Hong Kong para, al grito de "revolución", protestar de nuevo contra el Gobierno, en el punto de mira desde que propusiese en junio una ley para autorizar la extradición de sospechosos a la China continental.



El barrio de Mong Kong, que ya en 2014 vivió violentos enfrentamientos en la denominada Revolución de los Paraguas, ha sido el escenario de esta nueva movilización, a la que se han sumado miles de hongkoneses vestidos de negro. Se trata en su mayoría de jóvenes, aunque también puede verse a familias y personas mayores.



"Me preocupa que la Policía use métodos violentos contra los manifestantes porque el camino que sigue la marcha es un poco estrecho y, si queremos salir, podría ser difícil escapar de la policía", ha explicado Ivan, un estudiante universitario de 20 años.



Yau, que ha acudido junto a su familia a la manifestación, incluida su hija de once años, ha explicado que quieren "sacar la cara por Hong Kong", especialmente frente a una "ley diabólica" en la que muchos ven una cesión de soberanía frente a Pekín y el fin de la actual convivencia política.



Entretanto, en otro punto de la ciudad, Victoria Park, miles de personas se han concentrado, en su mayoría vestidas de blanco, para defender la actuación de la Policía. Entre banderas de Hong Kong y de China, los asistentes han coreado consignas de apoyo a las fuerzas de seguridad.



"Somos el verdadero pueblo de Hong Kong", ha proclamado el diputado Junios Ho ante los manifestantes. "No necesitamos la denominada 'revolución HK', solo hacerlo lo mejor posible, que ya es bastante", ha añadido este legislador afín al régimen chino.



Sylvia Lam, de 61 años, ha instado a los jóvenes a "pararse y pensar" para no convertirse en "herramientas políticas". Esta mujer ha dicho sentirse "muy incómoda" cuando ve escenas "radicales" en televisión, en alusión a los enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y policías de los últimos meses.



Sin embargo, parece que las movilizaciones contra el Gobierno no cesarán y ya hay prevista una nueva protesta para el domingo y una huelga para el lunes. Esta ola de manifestaciones representa la crisis política más grave para Hong Kong desde que Reino Unido cedió a China la soberanía hace 22 años.

