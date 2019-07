Los delitos sexuales contra menores no prescribirán en Chile

Actualizada 12/07/2019 a las 10:03

Los delitos de abuso sexual contra niños y adolescentes en Chile no prescribirán, de acuerdo a una ley promulgada este jueves, tras varios escándalos de abusos contra menores que sacudieron al país, sobre todo por parte de miembros de la Iglesia Católica.



El nuevo cuerpo legal, que ingresó el 2010 al Congreso, fue firmado por el presidente, Sebastián Piñera, y entrará en vigencia en los próximos meses. La ley no es retroactiva.



"A partir de hoy, el paso del tiempo no será nunca más un cómplice de los abusadores de nuestros niños, ni un aliado de la impunidad", ha dicho Piñera al promulgar la ley, acompañado de varios ministros.



Los delitos declarados imprescriptibles son violación, estupro, abuso sexual, exposición a actos de significancia sexual, producción de material pornográfico y favorecimiento de la prostitución.



Hasta ahora, la prescripción de estos delitos se establecía en un plazo de cinco a diez años desde que la víctima cumplía la mayoría de edad, ha precisado la Presidencia.



A diferencia de la ley anterior, se podrá perseguir penalmente por siempre a los responsables, así como pedir acciones de reparación contra ellos y terceros civilmente responsables, incluidos los que no impidieron los abusos, ya sean personas o instituciones.



En la ceremonia de promulgación de la ley, conocida como 'Derecho al Tiempo', ha estado presente James Hamilton, una de las víctimas más notorias de abusos sexuales contra niños por parte de sacerdotes en Chile.



Piñera también ha anunciado que su Gobierno pondrá urgencia a un proyecto en trámite legislativo que perfecciona el Registro de Ofensores Sexuales que busca prohibir que las personas condenadas por delitos sexuales trabajen con niños.

