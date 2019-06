Manifestación en Roma contra el recorte de las pensiones.

Actualizada 01/06/2019 a las 15:49

Miles de jubilados se han manifestado este sábado en la plaza de San Giovanni de Roma convocados por los principales sindicatos italianos para protestar contra los planes del Gobierno de recortar la revalorización de las pensiones.



La convocatoria se ha realizado bajo el lema 'Dateci retta', un juego de palabras que significa tanto "Dennos la razón" como "Dennos las pensiones" para protestar contra un nuevo mecanismo de revisión de las pensiones propuesto por el Gobierno que, según los sindicatos, implica un recorte de 3.500 millones de euros en pensiones en los tres próximos años.



"Si no hay respuesta, mañana seremos aún más. Continuaremos movilizándonos en todas las ciudades, municipios y barrios. Si es necesario, pediremos a CGIL, CISL y UIL que bloqueen el país y utilicen esa vieja herramienta del 'novecento' llamada huelga general", ha afirmado el secretario general del Sindicato de Pensionistas-Confederación General Italiana del Trabajo (SPI-CGIL), Ivan Pedretti, según recoge la prensa italiana.

Así, Pedretti ha pedido al Gobierno un "cambio" apelando al "contrato de millones de pensionistas" que, según denuncian, ha quebrantado el Gobierno. "No somos tacaños, sino que eres tú quien está malgastando los recursos que no son tuyos sin ni tan siquiera preguntar", ha remachado.

La secretaria de la Confederación Italiana de Sindicatos Obreros (CISL), Anna Maria Furlan, ha confiado en un cambio de postura del Gobierno, aunque no ha descartado "todas las iniciativas necesarias sin excluir nada".

Por su parte, el ministro de Economía, Giovanni Tria, ha respondido a una carta de la UE prometiendo que respetarán las normas de gasto público en los próximos presupuestos a pesar de las previsiones económicas. "Quiero reiterar que los presupuestos públicos para 2020 cumplirán con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento", ha afirmado Trias.



"Creo que el nuevo Gobierno ha mantenido una postura responsable y prudente", ha afirmado Tria, que ha citado la caída del comercio y la actividad manufacturera a nivel mundial en el segundo semestre de 2018 como motivo de que Roma no haya cumplido las condiciones de reducción de deuda.

"En cualquier caso, el paro y la situación cuasideflacionaria hace que cualquier medida fiscal restrictiva sea contraproducente", ha argumentado.

El Pacto de Estabilidad obliga a reducir en 0,6 puntos del PIB anuales el déficit hasta lograr el equilibrio, pero Italia solo ha incrementado su endeudamiento desde 2015.

Etiquetas Pensiones

Italia

Selección DN+