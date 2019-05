Al menos siete muertos por un naufragio en el Danubio a su paso por Budapest

Actualizada 30/05/2019 a las 11:30

Al menos siete personas han muerto y otras 21 han desaparecido tras el naufragio de un barco en el río Danubio a su paso por la capital de Hungría, Budapest, según un nuevo balance divulgado por las autoridades, que admiten que las esperanzas de hallar a más supervivientes son "mínimas".

El barco, a bordo del cual viajaban 30 turistas surcoreanos, tres guías y dos tripulantes húngaros, impactó con otra embarcación turística sobre las 21.00 horas cerca de la zona del Parlamento y se hundió en el río, donde se ha desplegado un amplio operativo de búsqueda. La Policía ha cortado la ruta entre los puentes de Margarita e Isabel mientras se llevan a cabo estas tareas.

"No me atrevo a decir que no hay esperanzas, pero sí que las oportunidades son mínimas" de encontrar a más supervivientes, ha admitido un portavoz del servicio nacional de ambulancias, Pal Gyorfi, en declaraciones a la televisión estatal. "No es solo por la temperatura del agua, sino por las fuertes corrientes, el vapor que hay sobre la superficie y la ropa que llevaban las personas que cayeron", ha argumentado.

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha anunciado que las autoridades surcoreanas y húngaras colaborarán para investigar la causa del siniestro. "Lo más importante es la premura", ha declarado Moon durante una reunión de emergencia en la que ha instado a servirse de todos los canales diplomáticos para agilizar las operaciones de búsqueda.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores, Kang Hyung Shik, ha confirmado la muerte de ocho personas, entre ellas siete ciudadanos surcoreanos, y ha cifrado en 19 los desaparecidos. Las siete personas rescatadas presentaban sendos cuadros de hipotermia pero están estables, según el portavoz del servicio de ambulancias.

Un portavoz de la Policía, Adrian Pal, ha informado en cambio de siete fallecidos --todos ellos de nacionalidad surcoreana-- y 21 desaparecidos y ha dicho que, con lo que se sabe hasta ahora, se desconoce si hay cuerpos atrapados dentro del casco. Las autoridades han abierto una investigación criminal por el siniestro.

La empresa propietaria de la embarcación hundida, Panorama Deck, ha asegurado que han movilizado todos los recursos disponibles y han asegurado que el 'Mermaid', adquirido en el año 2003, pasaba periódicamente sus revisiones. Se trata de un ferry de dos pisos y 27 metros de eslora con capacidad para un máximo de 60 personas.

