Guaidó convoca una marcha para entregar un manifiesto a las Fuerzas Armadas

Actualizada 03/05/2019 a las 21:22

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado una marcha opositora para este sábado hacia "las principales unidades militares" del país con el objetivo de entregar un manifiesto a las Fuerzas Armadas y conseguir que se sumen a la "transición".



"Volveremos al encuentro de manera pacífica (...) a entregar un documento sencillo, una proclama, a las Fuerzas Armadas para que escuchen, para que atiendan el llamado de Venezuela para que haya una transición rápida hacia elecciones libres", ha dicho en una rueda de prensa celebrada este viernes Caracas.



A través de Twitter, ha precisado que la movilización arrancará a las 10.00 (16.00 hora peninsular española) hacia "las principales unidades militares" del país y ha emplazado a los ciudadanos a que estén atentos en las próximas horas para conocer los "puntos de concentración" exactos en cada lugar.



Te puede interesar





El líder opositor ha pedido a sus seguidores "no morder el peine de la violencia". "Si se encuentran con un piquete (de las fuerzas de seguridad), no intenten pasar, hablen con ellos para invitarles a que se incorporen a la lucha", ha instruido.



Se ha mostrado seguro de que "la represión va a continuar" porque "en otro momento habrían lanzado una misión, que es su mecanismo de contención social, pero hoy no tienen esa capacidad". "Para mostrar un control que ya no tienen arremeten y sueltan a los paramilitares para que disparen a nuestros jóvenes", ha denunciado.



Frente a ello, ha reclamado a sus seguidores que marchen de forma pacífica. "Será más seguro para todos mientras mantengamos la disciplina no violenta", ha defendido. "Soy enfático en esto", ha remachado.



LLAMAMIENTO A LAS FFAA



Por otro lado, Guaidó se ha referido a los sucesos del 30 de abril, cuando junto a un liberado Leopoldo López anunció el inicio de la 'Operación Libertad' para derrocar al Gobierno asegurando que contaban con "un grupo importante" de militares. Maduro ha dado por derrotada lo que considera una "escaramuza golpista".



Interrogado sobre si cree que la 'Operación Libertad' naufragó, ha reconocido que "es un fracaso que Maduro siga usurpando funciones" y que le hubiera gustado que fueran "muchos más" los militares desertores, pero al mismo tiempo ha considerado un éxito que "hoy es evidente" la "profunda" división en las Fuerzas Armadas.



Guaidó ha asegurado que "van a ser más" los uniformados que den la espalda a Maduro --"sabemos que hay muchos de todos los rangos que se quieren incorporar a la lucha"-- y les ha invitado a hacerlo en la marcha de este sábado. "Solamente falta ese componente", les ha arengado.

Selección DN+