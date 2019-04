Guaidó asegura que no habrá una intervención militar en Venezuela

Actualizada 14/04/2019 a las 16:25

El jefe del Parlamento de Venezuela y autoproclamado presidente interino de su país, Juan Guaidó, ha asegurado que no está sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar para derribar al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En una entrevista publicada hoy por el diario argentino "Clarín", Guaidó afirma que "el único que puede autorizar una misión e intervención extranjera es el Parlamento nacional. Esto elimina cualquier posibilidad de intervención militar".

Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado (interino) de Venezuela el pasado 23 de enero y como tal es reconocido por medio centenar de naciones, sostuvo que desde aquel día se ha "avanzado muchísimo para acorralar y poner contra las cuerdas a Maduro", si bien insistió en que desde la oposición nunca se ha puesto "la opción militar sobre la mesa".

"Hemos hablado de cooperación internacional. Es el régimen de Maduro el que lo ha hecho y es un escándalo", aseveró.

A su juicio, es el propio régimen de Maduro el busca una "solución militar" cuando "va y habla con (el presidente sirio), Bachar Al Asad, y amenaza en convertir al país en otra Siria" y "abriendo vuelos de los iraníes entre Teherán y Caracas".

"Aquí de hecho ya existe intervención militar ilegítima, como la rusa y la cubana, permitida por Maduro", afirmó Guaidó, quien insistió en que en Venezuela "hay tropas rusas no autorizadas" y "deben irse".

Guaidó, quien reiteró que "no puede haber una intervención militar pero sí cooperación internacional", aseguró que, de puertas adentro, se espera un pronunciamiento de los generales que comandan las fuerzas armadas venezolanas.

"El 97 % del país está en contra de Maduro y el 91 % quiere un cambio de gobierno, según los últimos sondeos. Estamos, entonces, esperando a que los generales activos se pronuncien", manifestó.



Guaidó calificó la "dictadura" de Maduro como "sádica y miserable" porque "bloquea la comida y medicinas a un pueblo hambriento y necesitado y además se regodea con esa actitud".



"Vamos por más de dos millones por ciento de inflación y el Banco Mundial proyecta unos 10 millones por ciento de hiperinflación. La contracción económica este año será de 25%. El salario mínimo mensual es de 5 dólares y va decreciendo", advirtió.

