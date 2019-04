El 55% de los británicos creen que el referéndum del Brexit fue un error

Actualizada 28/04/2019 a las 17:40

El 55 por ciento de los británicos consideran ahora que hubiera sido mejor no haber convocado y celebrado el referéndum de 2016 en el que la población decidió por un estrecho margen la salida de Reino Unido de la UE, según una encuesta publicada este domingo por 'The Observer' y elaborada por Opinium.



El estudio revela que, sorprendentemente, son más los votantes conservadores (49 por ciento) los que consideran que fue un error que los que consideran que fue adecuado (43 por ciento). Entre los laboristas, el 72 por ciento cree que hubiera sido mejor no haber votado frente al 18 por ciento que cree que fue lo correcto.



En cuanto a intención de voto, el Partido Laborista continúa siendo la primera opción con un 33 por ciento de apoyo (tres puntos menos que hace dos semanas), mientras que el Partido conservador también cae tres puntos y se sitúa en el 26 por ciento. El nuevo partido de Nigel Farage, el Partido del Brexit, irrumpe y se sitúa en tercera posición con un 17 por ciento de apoyo, mientras que el Partido Liberaldemócrata pierde dos puntos y se sitúa en el 6 por ciento de intención de voto.



Por detrás están el Partido Nacionalista Escocés (SNP, 5 por ciento), el Partido por la Independencia de Reino Unido (4 por ciento, siete puntos menos), el partido Change.UK (4 por ciento) y el Partido Nacionalista Galés-Plaid Cymru (1 por ciento).



En las europeas, el Partido del Brexit empata con el Partido Laborista como más votado con un 28 por ciento, más del doble del Partido Conservador (14 por ciento). Los partidos liberaldemócrata y Change.UK, ambos favorables a seguir en la UE, están los dos en el 7 por ciento de respaldo y Los Verdes obtendrían el 6 por ciento. Detrás irían el SNP (5 por ciernto), UKIP (3 por ciento) y Plaid Cymru (1 por ciento).



Con respecto a un posible segundo referéndum del Brexit con una salida conforme a las condiciones pactadas por el Gobierno y Bruselas, el 46 por ciento apoya seguir en la UE -el mismo porcentaje que hace dos semanas- y el 34 por ciento apoya salir de la UE (4 puntos menos).



Sobre la continuidad de la primera ministra, Theresa May, solo el 14 por ciento cree que debe continuar para negociar la culminación del Brexit antes de marcharse. El resto cree que debe dimitir incluso antes.

