Sri Lanka rebaja en cerca de un centenar el número de muertos en los atentados

El Gobierno de Sri Lanka ha revisado a la baja este jueves el balance de víctimas mortales de la cadena de atentados perpetrados el domingo y lo ha situado "en torno a 253", respecto a los cerca de 360 de los que había informado hasta la fecha.



El Ministerio de Sanidad ceilandés ha achacado esta diferencia a un error durante el recuento de las víctimas, según ha recogido la cadena de televisión británica BBC.



Por su parte, Anil Jasinghe, director general de los servicios sanitarios del país, ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias Reuters que el número de fallecidos "podría ser 250 o 260". "No lo puedo decir exactamente. Hay muchos pedazos de cuerpos y es difícil dar una cifra exacta", ha sostenido.



El viceministro de Defensa ceilandés, Ruwan Wijewardene, ha señalado que el balance ha sido modificado debido a la inexactitud de las cifras facilitadas por las morgues del país. "Desafortunadamente el Ministerio de Sanidad nos dio la cifra previa", ha lamentado.



Las autoridades han publicado durante la jornada las fotografías de cuatro de los sospechosos de los atentados --tres hombres y una mujer-- y han pedido colaboración a la población, tal y como ha recogido el diario local 'Daily News'.



Horas antes, el ministro de Defensa, Hemasiri Fernando, había anunciado que abandonaba el cargo y asumía la responsabilidad política de los fallos que pudieron producirse antes de la cadena de atentados.



Fernando ha confirmado a Reuters su dimisión, a pesar de que considera que como ministro no ha cometido ningún fallo. En este sentido, ha defendido que las agencias de seguridad actuaron conforme a la información de Inteligencia de la que disponían.



El presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, solicitó el miércoles al jefe de la Policía y al ministro de Defensa que presentasen su dimisión tras los atentados, cuya autoría ha reivindicado el grupo terrorista Estado Islámico. Decenas de personas han sido detenidas en el marco de las investigaciones.



Tres iglesias y cuatro hoteles de lujo fueron atacados por terroristas suicidas el domingo, cuando se celebraba el Domingo de Pascua. Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado. El Gobierno de Sri Lanka sospecha que fueron ciudadanos ceilandeses con el apoyo de una "red internacional".

