El Parlamento británico aprueba la ley que obliga a May a prorrogar el Brexit

La Cámara de los Comunes del Parlamento británico ha aprobado este lunes por 390 votos a favor y 81 en contra una moción que obliga al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, a pedir un aplazamiento del Brexit si no hay un acuerdo aprobado antes de la fecha límite de este viernes, 12 de abril.



Esta iniciativa descarta así por el momento la posibilidad de un Brexit sin acuerdo y daría más margen a May para negociar un texto de Acuerdo de Retirada que pueda pueda ser ratificado en el Parlamento.



La propuesta ha sido aprobada también este lunes en la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Parlamento británcio por 234 votos frente a 46 pese a la oposición del Gobierno a la misma.



La aprobación de esta iniciativa supones un nuevo revés para May, cuyo Acuerdo de Retirada negociado con Bruselas ha sido derrotado en hasta tres ocasiones en el Parlamento.



El Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE negociado por May con Bruselas ha sido rechazado en hasta tres ocasiones por el Parlamento británico debido a la oposición del Partido Laborista, que defiende una salida de la UE con mayor vinculación a Bruselas, y los 'brexiters', el ala del Partido Conservador de May que rechaza cualquier tipo de condicionamiento de la UE en la relación posterior.



La fecha prevista para el Brexit era el 29 de marzo, pero la falta de ratificación del Acuerdo de Retirada ha propiciado una prórroga hasta el 12 de abril y previsiblemente se aplazará aún más allá. Mientras, May intenta ahora negociar modificaciones en el texto para que la oposición laborista respalde la iniciativa y evitar así un Brexit caótico.

