Trump anuncia la marcha de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo, 7 de abril, que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) abandonará su cargo y que su puesto será ocupado por el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan.

"La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen abandonará su puesto y me gustaría darle las gracias por sus servicios prestados (...) Tengo el placer de anunciar que Kevin McAleenan, el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en el secretario interino del DHS", anunció Trump vía Twitter.

