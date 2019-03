El presidente de México exige disculpas al rey Felipe VI y al Papa por la conquista

Actualizada 26/03/2019 a las 09:54

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió este lunes al rey de España y al Papa Francisco una revisión histórica de la Conquista y la Colonia en aras de avanzar en una reconciliación histórica entre sus naciones.



"Hagamos un relato de lo sucedido desde el inicio de la ocupación, de la invasión militar; los tres siglos de colonia", señaló López Obrador al conmemorar este día en el suroriental estado de Tabasco el 500 aniversario de la Batalla de Centla,



Ocurrida el 14 de marzo de 1519, esta batalla fue el primer choque armado entre los mayas chontales del actual Tabasco y los españoles de Hernán Cortés, que tras salir victoriosos continuar su avance hasta la conquista de Tenochtitlan en 1521.



Entre los hechos relevantes derivados de la batalla, los mayas le obsequiaron a Cortés con 20 mujeres, entre las que estaba la Malinche, llamada Marina por los españoles y quien se convirtió en su principal traductora durante la conquista de México.



López Obrador reitero que les remitió al Rey de España y al Papa Francisco sendas cartas para pedirles una revisión histórica de los acontecimientos y una disculpa, "sobre todo, que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios".



En la conquista española del actual México todavía hay "heridas abiertas. Y es mejor reconocer que hubo abusos y se cometieron errores. Es mejor pedir perdón y, a partir de esto, buscar hermanarnos en una reconciliación histórica", indicó.



El presidente puntualizó que no se trata solo del encuentro de dos culturas, sino que fue "una invasión" en la que hubo "actos de autoritarismo, de avasallamiento" y "se impuso una cultura sobre otra" al grado que se construyeron las iglesias católicas encima de los templos de los pueblos prehispánicos.



López Obrador apuntó que su petición de que se haga esta revisión histórica no tiene como propósito "resucitar estos diferendos", sino que el hecho de ponerlos al descubierto es para que a partir de esto se pueda avanzar en la reconciliación.



"Eso es lo que le estamos pidiendo al rey de España, al Papa Francisco, que en 2021 que se van a conmemorar 500 años de la toma de Tenochtitlan y 200 años de nuestra independencia, podamos hacer un acuerdo general a partir del perdón y buscando reconciliación histórica", subrayó el mandatario.



En su mensaje López Obrador insistió en que "no podríamos nosotros conmemorar" los 500 años de estos sucesos -en alusión a la Conquista y la Colonia española -sin ponerse al corriente y hacer una revisión de los hechos.



El presidente mexicano recordó que ya el Papa Francisco hizo esto en Bolivia (pedir perdón) y "queremos que lo haga aquí (en México).



El 9 de julio de 2015, el Papa Francisco pidió "humildemente perdón", "no sólo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América".



El presidente mexicano afirmó que con motivo de las celebraciones del 2021, el mismo pedirá perdón en nombre del Estado mexicano por los "abusos cometidos" contra los pueblos indígenas en los últimos 200 años.



Puntualmente, puso como ejemplos el exterminio de los pueblos yaquis en el siglo XIX; la represión de los pueblos mayas a principios del siglo XX y al exterminio de la comunidad china (1915) durante la Revolución Mexicana.



"Todo esto lo vamos a hacer en el año histórico del 2021 y aquí en Centla se pone de manifiesto", confirmó.



Señalo que el Consejo para mantener la memoria histórica, que preside de manera honoraria su esposa Beatriz Gutiérrez Muller, hablará con todas las expresiones de pensamiento para llevar a cabo "esta acción conjunta" con España y la Iglesia Católica.



El Gobierno de España lamentó profundamente que se haya hecho pública la misiva dirigida por López Obrador al rey Felipe VI y enviada el pasado 1 de marzo, cuyo contenido rechazó "con toda firmeza".



En una nota remitida a Efe, el Gobierno consideró que "la llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas"

