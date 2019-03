Un informe concluye no probado que la campaña de Trump conspirase con Rusia

Actualizada 25/03/2019 a las 08:17

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, ha explicado este domingo que el fiscal especial Robert Mueller ha concluido en su investigación que no hay pruebas que permitan demostrar que la campaña electoral de Donald Trump conspiró con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

"La investigación del fiscal especial no ha demostrado que la campaña de Trump ni nadie vinculado con ella conspirara o se coordinara con Rusia para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016", ha explicado Barr en una carta dirigida al Congreso redactada tras examinar el informe de Mueller y a la que han tenido acceso los medios de comunicación.

"Como dice el informe: 'la investigación no ha demostrado que los miembros de la Campaña de Trump conspiraran con el Gobierno ruso en sus actividades de interferencia en las elecciones'", explica.

La carta de Barr resume las principales conclusiones del informe elaborado por Mueller tras 22 meses de investigación y remitido este viernes a Barr, con lo que se cierra una investigación que ha ensombrecido el mandato de Trump desde hace casi dos años.

Según Barr, tampoco hay pruebas de que Trump cometiera obstrucción a la justicia, aunque reconoce que es una "cuestión compleja" por el componente interpretativo al respecto. "Este informe no concluye que el presidente haya cometido un delito, pero tampoco le exculpa", apunta.

"COMPLETA Y ABSOLUTAMENTE EXCULPADO"

Trump ha reaccionado con la confianza de que el Informe Mueller supone su "exculpación completa y absoluta". "Me acaban de informar de que no hubo conspiración con Rusia, la cosa más ridícula que haya escuchado jamás. No ha habido conspiración con Rusia. No ha habido obstrucción y ha sido una exculpación completa y absoluta", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa desde West Palm Beach, en Florida, antes de abordar el avión presidencial, el 'Air Force One'.

Trump, visiblemente enfadado, ha criticado la investigación de Mueller, que ha calificado de "humillación ilegal y fallida" y se ha lamentado de que "hay mucha gente muy perjudicada" por todo este proceso. "Es una pena que nuestro país haya tenido que pasar por esto. Siendo honesto, es una verguenza que vuestro presidente haya tenido que pasar por esto", ha argumentado.

Los abogados de Trump han publicado también un comunicado en el que reivindican igualmente que la investigación de Mueller da la razón a Trump. "Es una justificación vindica de forma completa y absoluta al presidente", ha asegurado el equipo de abogados del mandatario.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha asegurado que el Informe Mueller "exonera total y completamente" a Trump. "El fiscal especial (Robert Mueller) no ha encontrado ninguna conspiración y no ha encontrado ninguna obstrucción. El fiscal general (William) Barr y (el vicefiscal general Rod) Rosenstein han concluido que no ha habido obstrucción. Las conclusiones del Departamento de Justicia supone una total y absoluta exoneración del presidente de Estados Unidos", ha remachado Sanders.

También el portavoz del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha celebrado las conclusiones de Mueller y ha dado el caso por "cerrado". "Dos años después dos investigaciones del Congreso y ahora la investigación del fiscal especial con plenos poderes para investigar (...) dejan claro y diáfano, sin sombra de duda, que no hubo conspiración", ha afiramdo McCarthy.

Al respecto, el senador republicano Lindsey Graham ha afirmado que las conclusiones acaban con "la duda que pesaba sobre el presidente Trump". "Un buen día para el Estado de Derecho. Un día estupendo para el presidente Trump y su equipo. No ha habido conspiración ni obstrucción", ha subrayado.

LOS DEMÓCRATAS NO SE RINDEN

Mientras, las dos principales voces del Partido Demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi y Charles Schumer, han subrayado que el informe de Mueller no descarta que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya cometido un delito de obstrucción a la justicia.

"La carta del fiscal general (Bill) Barr plantea tantas preguntas como las que contesta", aseguran Pelosi y Schumer en un comunicado conjunto en el que argumentan que el resumen de Barr publicado este domingo no es suficiente. "El hecho de que el informe del fiscal especial Mueller no exculpe al presidente de un delito tan grave como el de obstrucción a la justicia demuestra lo urgente que es que se publique sin más dilación el informe completo y la documentación adicional", añaden.

Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como portavoz de la mayoría demócrata y Schumer es el portavoz del Partido Demócrata en el Senado, donde la mayoría está en manos del Partido Republicano.

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, ha anunciado por su parte que llamarán a declarar a Barr por su interpretación del Informe Mueller y ha denunciado "discrepancias" al respecto.

Nadler ha apuntado que está "muy preocupado por las discrepancias y la decisión final" de Barr y el Departamento de Justicia que dirije con respecto al informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta conspiración entre la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, y Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016 que auparon a Trump a la Casa Blanca.

"Ante las discrepancias tan preocupantes y la decisión final del Departamento de Justicia tras el informe del fiscal especial, en el que Mueller no exonera al presidente, vamos a convocar al fiscal general Barr para testificar ante la Comisión Judicial en el futuro próximo", ha apuntado Nadler a través de Twitter.

Nadler ha realizado este anuncio tras la publicación de una carta de Barr al Congreso en la que resume el Informe Mueller y asegura que el documento exonera al presidente de los delitos de conspiración con Rusia y obstrucción a la justicia.

En ese sentido, Nadler subraya que Mueller no descarta que Trump haya cometido un delito de obstrucción a la justicia, solo que no ha encontrado pruebas "suficientes" que lo puedan demostrar. El propio Nadler ha tenido acceso desde el viernes al informe de Mueller, por el momento secreto, por lo que tendría motivos fundados para cuestionar las conclusiones y resumen de Barr.

En esa misma línea, el miembro de la Cámara de Representantes Bill Pascrell, también demócrata, ha criticado que "el resumen blanqueado del guardaespaldas nombrado por Trump no es aceptable". "Barr busca proteger a Trump. Debería publicarse el informe completo de inmediato", ha apostillado.

"Desde el primer día Trump ha obstaculizado esta investigación y ha rechazado cooperar. Varios de sus colaboradores más estrechos han sido imputados en un tribunal. Si el fiscal general de Trump no hace que rinda cuentas por sus delitos, es el Congreso el que debe investigar", ha añadido Pascrell. "La pelota está claramente ahora en nuestro tejado", ha remachado.

También han pedido la publicación del Informe Mueller varios de los candidatos a la nominación demócrata para las presidenciales de 2020 como Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris y Elizabeth Warren.

