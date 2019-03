Detenido el ex presidente brasileño Temer por el caso por el que fue condenado Lula

Actualizada 21/03/2019 a las 17:24

El ex presidente brasileño Michel Temer ha sido detenido este jueves por la Policía Federal, en el marco del caso 'Lava Jato', en el que se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos, según ha informado la prensa local.



Temer ha sido detenido en Sao Paulo por agentes federales que le han trasladado de inmediato al aeropuerto internacional de Guarulhos para llevarle a Río de Janeiro, donde se espera que entre en prisión preventiva, de acuerdo con la Agencia Brasil.



El juez Marcelo Bretas, que dirige las investigaciones de 'Lava Jato' en Río de Janeiro, ha dictado órdenes de captura contra diez personas que incluyen a Temer y al ex ministro de la Casa Civil y de Minas y Energía Wellington Moreira Franco, que también ha sido arrestado.



La acción judicial contra Temer es una pieza separada de la 'Operación Radioatividade', a su vez una rama de 'Lava Jato', sobre el presunto desvío del dinero de las obras de la central nuclear Usina Angra 3, a cargo de la empresa de ingeniería Engevix.



La orden de detención se basa principalmente en la delación del dueño de Engevix, José Antunes Sobrinho, que afirma que pagó un millón de reales (unos 230.600 euros) a un amigo de Temer, el coronel Joao Baptista Lima, a cambio de la participación de la compañía en dichas obras. El dinero habría sido empleado en la campaña electoral de 2014.



Además, conforme al relato de Antunes Sobrinho, Moreira Franco y Lima le habrían acosado entre 2013 y 2014 para que hiciera "donaciones" a favor del Movimiento Democrático Brasileño. En concreto, el documento judicial, al que ha tenido acceso 'O Globo', describe un almuerzo entre el empresario, el entonces ministro y Temer en el Palacio do Jaburu.



Las sospechas sobre Temer también se fundan en la delación del ex operador del PMDB Lucio Funaro, que desvela cómo era el esquema de corrupción del partido político en el Congreso. Cruzada con declaraciones anteriores, ha llevado a los investigadores a concluir que el ex presidente era uno de los altos cargos del PMDB que recibía sobornos.



El caso 'Lava Jato' es el mismo por el que el también ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado en 2018 a más de doce años de cárcel. En su caso, se le declaró culpable de aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora brasileña OAS a sus favores políticos.



Temer, que ya tiene abiertas varias causas judiciales, llegó al Palacio de Planalto en 2011 como vicepresidente de Dilma Rousseff, pero en 2016, tras el cese fulminante de la líder izquierdista en un juicio político ('impeachment') celebrado en el Congreso, se convirtió en el nuevo presidente.



El dirigente conservador ha ocupado el cargo hasta el pasado 1 de enero, cuando cedió la vara de mando a Jair Bolsonaro. Los medios brasileños contaron que sopesó competir por la reelección pero lo descartó por su baja popularidad a causa de los escándalos de corrupción y la crisis económica.

