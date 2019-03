Varios heridos en un tiroteo contra un tranvía en Utrecht (Holanda).

La Policía de Utrecht ha informado de que está investigando si el tiroteo contra un tranvía que este lunes por la mañana ha dejado a varias personas heridas en la plaza 24 Oktoberplain de esta ciudad holandesa tiene un "posible motivo terrorista".



"La investigación sobre el tiroteo en 24 Oktoberplein en #Utrecht está en curso. Tenemos en cuenta también un posible motivo terrorista", ha asegurado la fuerza policial de la ciudad de Utrecht, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.



Varias personas han resultado heridas en el tiroteo contra un tranvía en la ciudad de Utrecht, en el centro de Países Bajos, según han relatado varios testigos de los hechos al diario local 'Algemeen Dagblad'.

"Se ha registrado un tiroteo en la plaza 24 Oktoberplein en Utrecht. El incidente ha tenido lugar a las 10.45 horas. Varias personas han resultado heridas", ha asegurado la Policía en un mensaje anteriormente publicado en su cuenta de la red social Twitter.



"Las zonas aledañas han sido acordonadas y estamos investigando el tema", ha señalado la fuerza policial holandesa. Un portavoz de la Policía ha contado al diario 'Algemeen Dagblad' que el autor del tiroteo ha escapado del lugar de los hechos. Varios testigos han dicho posteriormente que serían varias personas las implicadas en el suceso.



La Policía ha desplegado un operativo con agentes de la unidad antiterrorista para tratar de detener al responsable del tiroteo, que ha provocado la suspensión del servicio de tranvía en ese tramo. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias ambulancias y el servicio médico he enviado tres helicópteros para evacuar a los heridos más graves a hospitales.

ELEVADO EL MÁXIMO NIVEL DE ALERTA

El Gobierno de Países Bajos ha elevado al máximo el nivel de alerta antiterrorista en la provincia de Utrecht tras el tiroteo contra un tranvía en la zona de 24 Oktoberplain que ha dejado a varias personas heridas en esta urbe del centro del país, según informa la prensa local.



En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el jefe del Servicio Antiterrorista de Países Bajos (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, ha contado que el nivel de alerta antiterrorista se ha elevado a cinco en Utrecht por primera vez desde que se aplica esta clasificación. "El autor todavía está huido. No se descarta el motivo terrorista", ha indicado Aalbersberg.



La cadena de televisión local NOS ha informado de que agentes antiterroristas podrían estar preparando una operación para capturar al autor del tiroteo en una vivienda en la calle de Trumanlaan, situada a varias manzanas del lugar en el que ha sido atacado el tranvía.

