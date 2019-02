Al menos 16 atrapados en un teleférico en el parque de SeaWorld de San Diego

Al menos 16 personas han quedado atrapadas en la noche de este lunes en cinco cabinas de un teleférico en el parque temático de SeaWorld de la ciudad californiana de San Diego debido al viento, según ha informado la cadena estadounidense NBC News.



El Departamento de Bomberos de San Diego (SDFD) ha señalado que una ráfaga de viento ha activado un interruptor automático que ha provocado que el teleférico dejara de funcionar.



El parque ha informado a través de un comunicado que "todos los invitados están a salvo" y el jefe del SDFD, Robert Logan, ha informado de que se bajará a los afectados a través de un sistema de cuerdas.



El SDFD ha confirmado a través de su cuenta en la red social Twitter que ya se han rescatado a todas las personas personas, entre ellas cuatro menores, y están siendo evaluados por equipos médicos.

SEAWORLD RESCUE UPDATE: All 16 persons trapped in the gondola ride are safe on the ground. Great job by our Technical Rescue Team firefighters, @SDLifeguards & support staff. pic.twitter.com/tQvF9djg9U