Guaidó dice que la ayuda humanitaria entrará a Venezuela "los próximos días"

Actualizada 10/02/2019 a las 17:54

La ayuda humanitaria para Venezuela que se acopia en la ciudad colombiana de Cúcuta comenzará a entrar al territorio del país caribeño en los "próximos días", afirmó este domingo el jefe del Parlamento y líder opositor, Juan Guaidó, reconocido por una veintena de países europeos como presidente interino.



"La ayuda está en especie en los centros de acopio y esperamos que en los próximos días tengamos el primer avance de ingreso de la ayuda humanitaria", dijo Guaidó a periodistas tras acudir a una misa dominical en Caracas.

El presidente de la opositora Asamblea Nacional ha calificado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de "genocida" al impedir la difusión de ayuda humanitaria para ayudar a la población en plena crisis política en el país latinoamericano.



Asimismo, Guaidó ha reclamado al Ejército que permita el paso de los suministros, que el Gobierno venezolano considera como una "farsa" orquestada por Estados Unidos para exagerar la gravedad de la situación humanitaria en Venezuela.



"Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo como lo ordena (el Gobierno desde el palacio de) Miraflores", ha espetado Guaidó a los militares tras dirigirse a Maduro y al Gobierno del país. "Bloquear la ayuda humanitaria los hace genocidas", ha acusado Guaidó, quien el mes pasado se declaró a sí mismo como el "presidente encargado del país".



"Me preguntan sobre la posibilidad de un enfrentamiento, son venezolanos que quieren salvar vidas. El régimen ha declarado inconstitucional derecho a la vida. El conflicto en Venezuela lo ha creado quien ahora a usurpado el poder", ha manifestado tras una misa en Nuestra Señora de Guadalupe.



"El conflicto se solucionará para cuando cese la usurpación, esa persona (Maduro) perdió el norte, no tiene el respaldo internacional, la gran mayoría de Venezuela respalda el ingreso de la ayuda humanitaria", ha añadido Guaidó, en declaraciones recogidas por InfoBae y por la opositora Mesa de la Unidad Democrática en su cuenta de Twitter.



"Que no crea Miraflores que el tiempo juega a su favor. Cada día que nos respaldan países, como Uruguay, es una victoria de la democracia y nos pone más cerca de la libertad", ha concluido.

