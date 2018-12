Theresa May reúne a su Gobierno para evaluar un 'brexit' sin acuerdo

Actualizada 18/12/2018 a las 10:01

La primera ministra británica, Theresa May, preside este martes una reunión del Gobierno en la que se evaluará si es necesario aumentar los preparativos para un posible 'brexit' sin pacto, tras los problemas para aprobar el acuerdo con Bruselas.



Según los medios británicos, la reunión de este martes estará centrada principalmente en ampliar esos preparativos cuando faltan 101 días para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



La Cámara de los Comunes votará el acuerdo del 'brexit' alcanzado entre Londres y Bruselas en la semana que empieza el lunes 14 de enero, después de que la votación de ese pacto fuese suspendida el pasado día 11 ante la clara oposición de muchos diputados.



El ministro de Comunidades, James Brokenshire, señaló a la BBC que se aceleran los preparativos para una retirada sin pacto en caso de que el acuerdo de May sea rechazado en el Parlamento.



Te puede interesar





"Hemos tomado (la perspectiva) de un no-acuerdo con seriedad por un considerable periodo de tiempo. No es lo que queremos hacer (...) ya que queremos asegurar (la aprobación) del acuerdo con un voto en el Parlamento, pero creo que es correcto y apropiado mantener nuestro trabajo de preparación en caso de falta de acuerdo", dijo.



La oposición laborista de Jeremy Corbyn presentó el lunes una moción de confianza en la primera ministra por considerar que ha sumido al Reino Unido en una "crisis nacional", pero el Gobierno conservador de May tildó la medida de "juegos políticos tontos" y no espera dar tiempo para que sea debatida y votada antes del receso navideño del Parlamento que empieza a finales de esta semana.



"No vamos a permitir tiempo para una jugarreta (laborista)", según declararon fuentes del Gobierno a los medios locales.



La moción está centrada en la figura personal de la Jefa del Gobierno y no provocaría -si es aprobada- la caída del Gobierno, sino que el objetivo es perjudicar la autoridad de May, ya castigada tras la moción de confianza presentada la semana pasada por muchos de sus diputados conservadores pero que ella consiguió superar.



En unas declaraciones anoche a los medios, Corbyn afirmó que retrasar la votación sobre el acuerdo del 'brexit' del 11 de diciembre a mediados de enero supone una pérdida de tiempo, sin conseguir que "ni una palabra (del pacto) sea renegociada".



Te puede interesar





"El acuerdo está sin cambios y no habrá cambios", dijo Corbyn.



Otros partidos, entre ellos el Nacionalista Escocés (SNP), el galés Plais Cymru y los Verdes, han pedido al líder laborista que vaya más allá y presente una moción de confianza contra el Gobierno "tory", que, de ser eventualmente debatida y aprobada, puede suponer la caída del Ejecutivo y forzaría unas elecciones generales.



Sin embargo, según los medios, May puede superar la moción de confianza contra su labor presentada por el Laborismo después de que sus socios del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte y conservadores euroescépticos manifestasen la intención de respaldar a la primera ministra en esa moción.



Mientras tanto, más de cincuenta personalidades del mundo empresarial del Reino Unido pidieron a May que apoye la celebración de un segundo referéndum sobre la UE a fin de desbloquear el punto muerto en que se encuentra el proceso del 'brexit'.



En una carta remitida al diario "The Daily Telegraph", estos empresarios, entre ellos el expresidente de la cadena de grandes almacenes Mark&Spencer (M&S) Lord Myners, indicaron que todo indica que el acuerdo parece "imposible de resucitar" y piden a la primera ministra que deposite la última decisión en el pueblo británico.



La jefa del Gobierno ya ha indicado que los líderes de la UE se muestran a favor de aportar "clarificación" sobre los asuntos que inquietan a los diputados, en concreto la "salvaguarda" pensada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas.



Esa salvaguarda o "garantía" prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, hasta que se establezca una nueva relación comercial entre ambas partes, negociada en el periodo de transición -entre el 29 de marzo de 2019 y finales de 2020-.

Selección DN+