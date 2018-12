May presentará el acuerdo del "brexit" para su votación antes del 21 de enero

Actualizada 11/12/2018 a las 15:54

La primera ministra británica, Theresa May, presentará el acuerdo del "brexit" para su votación en la Cámara de los Comunes antes del próximo 21 de enero, informó hoy un portavoz de la residencia oficial de Downing Street. La jefa del Gobierno decidió el lunes suspender la votación que iba a celebrarse hoy, después de que diputados conservadores euroescépticos y de la oposición indicasen que no apoyarían el pacto negociado entre Londres y Bruselas.



May se reunió hoy en La Haya con el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y después viaja a Berlín para entrevistarse con la canciller alemana, Angela Merkel, en un intento de conseguir concesiones de la Unión Europea (UE) que permitan que el tratado pueda superar el trámite parlamentario en Londres. En una comparecencia el lunes en la cámara baja, la primera ministra dijo que pedirá al bloque europeo "garantías adicionales" sobre el mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras el "brexit", lo que más inquieta a los diputados conservadores "euroescépticos" y a los pro-británicos del Partido Democrático Unionista (DUP) de la provincia.



Esa "garantía" prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes, negociada en el periodo de transición -entre el 29 de marzo de 2019 y finales de 2020-. La primera ministra aseguró que hay "un amplio apoyo a muchos de los aspectos del acuerdo" y recalcó que aún creía posible "lograr una mayoría en esta Cámara que lo apoye", si conseguía "garantías" adicionales en la cuestión del mecanismo de salvaguarda.



Los representantes de cuatro partidos de la oposición británica pidieron hoy al líder laborista, Jeremy Corbyn, que se una a ellos para presentar un moción de censura contra la primera ministra. Los dirigentes de los partidos Liberal Demócrata, Vince Cable; de los Verdes, Carline Lucas; del Nacionalista Escocés (SNP) en la Cámara de los Comunes, Ian Blackford, y del galés Plaid Cymru en Westminster, Liz Saville Roberts, suscriben la misiva dirigida a Corbyn, un día después del retraso de la votación.

