Artistas alemanes provocan un escándalo con una web para identificar a neonazis

Actualizada 05/12/2018 a las 11:11

El Centro para la Belleza Política (ZPS), un colectivo de artistas germanos que lucha contra la ultraderecha, ha abierto una página web que llama al uso de la denuncia y el chivatazo para identificar a los activistas radicales. Las armas utilizadas por el nazismo para llenar los campos de concentración de rivales políticos pasan ahora a los antifascistas para apuntar con el dedo a militantes neonazis, lo que ha provocado un escándalo en el país.



'¿Dónde trabajan estos idiotas?', reza la campaña iniciada por el ZPS, que asegura que "miles de trabajadores o servidores del estado acosan a extranjeros en Chemnitz, atacan a la prensa y la policía y saludan a Hitler". La web 'soko-chemnitz', que lleva el nombre de la localidad en la que hace dos meses grupos de ultraderechistas y neonazis provocaron graves disturbios, asegura haber repasado tres millones de fotografías para publicar, como si fueran carteles de busca y captura, un "catálogo de enfermos ideológicos" implicados en esos altercados y ofrecer una recompensa por su identificación. Es más, invitan a quienes visitan la página a cargar sus propias fotografías de sospechosos "Denuncie hoy mismo a sus colegas de trabajo, vecinos o conocidos y llévese una recompensa inmediatamente", dicen los creadores de la web, que abogan por un "humanismo agresivo" para "neutralizar" el extremismo de derechas. Ofrecen su colaboración a las empresas para liberarlas de "cobardes antidemócratas" con la descarga de formularios de despido y la comparación fotográfica de sus empleados con el banco de datos de 'soko-chemnitz'. La web permite incluso la autodenuncia de aquellos que, al ver su fotografía publicada, se arrepientan de haber participado en los disturbios. Les invita a expresar su pesar por "atentar contra el prestigio de mi patria a los ojos del mundo".

No es la primera vez que el Centro para la Belleza Política acapara la atención mediática. Hace unos meses sus activistas anónimos colocaron una reproducción del Memorial del Holocausto en Berlín en el jardín vecino de la casa del dirigente de la ultraderechista y xenófoba Alternativa para Alemania Björn Höcke. Anteriormente organizaron en Berlín el entierro de una refugiada que había muerto ahogada en el Mediterráneo para denunciar la pasividad de Occidente. Aunque estás acciones no tuvieron consecuencias, su web para desenmascarar neonazis ha movilizado a la policía y la justicia por publicar fotografías acompañadas de textos ofensivos de personas que no lo han autorizado. Se han presentado nueve denuncias por difamación contra el colectivo de artistas, cuyas oficinas han sido objeto de un registro, mientras las autoridades del Estado federado de Sajonia se reservan posibles acciones penales por el uso indebido de logotipos oficiales.

Etiquetas Alemania

