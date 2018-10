Una votación para vetar el matrimonio gay agudiza las divisiones en Rumanía

Actualizada 06/10/2018 a las 11:55

Rumanía celebra este sábado y domingo un polémico referéndum para cambiar la definición constitucional de matrimonio a una "unión entre un hombre y una mujer", lo que excluye cualquier enlace entre personas del mismo sexo.



La consulta ha sido convocada después de que la "Coalición por la Familia", que aglutina a una veintena de grupos y organizaciones no gubernamentales conservadores, con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa Rumana, reuniera en 2016 unos tres millones de firmas contra el matrimonio homosexual.



El gobernante partido socialdemócrata PSD, enfrentado cada vez más a la Comisión Europea por sus política populistas, apoya de forma implícita el referéndum, mientras que grupos y partidos liberales y conservadores están a favor de un boicot.



Al menos un 30% de los 18 millones de rumanos con derecho a voto deben participar en la consulta para que ésta sea válida.



Para lograr una mayor participación, el Gobierno ha convocado el referéndum para dos días, una decisión duramente criticada por los partidos liberales y conservadores.



"Se trata de una manipulación política. No hay ninguna prueba de que la familia tradicional esté en peligro y que, por tanto, tenga que ser definida explícitamente en la Constitución", aseguró a Efe la diputada del Partido Nacional Liberal (PNL) Adriana Saftoiu.



"Resulta aberrante escuchar que ser gay significa estar enfermo psíquicamente", agregó Saftoiu, ante los eslóganes de la Iglesia Ortodoxa que ha pedido un voto masivo para impedir que se "roben bebés" para darlos en adopción a parejas homosexuales.



El opositor partido "Unión Salvad Rumanía" (USR) cree que se trata de una "maniobra" del Gobierno y de los círculos más conservadores del país para causar división en la sociedad.



"Es un desperdicio de recursos en un tema que no tiene actualidad, sin duda, es una explotación del miedo", señaló el líder de USR, Dan Barna.



Mientras, la primera ministra, la socialdemócrata Viorica Dancila, negó este sábado que su partido esté implicado en la campaña a favor de la consulta.



"Mantengo lo que dije en Bruselas", señaló Dancila en alusión a sus declaraciones la semana pasada en el Parlamento Europeo, donde aseguró que su partido no se involucra en la consulta.



Sin embargo, a nivel regional y local el PSD ha pedido a sus votantes, sobre todo gente mayor y del ámbito rural, que acudan a votar para que el referéndum sea válido.



"El referendo es un ejercicio democrático que beneficia a toda la sociedad" y "Defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer; defiende a la Rumanía de mañana" son algunas de las consignas del PSD, acompañadas por un claro "Vota Sí".



La Constitución de Rumanía habla actualmente del matrimonio como una unión entre "dos personas", sin género específico.



Definir la familia explícitamente como una unión entre "un hombre y una mujer" no solo excluye a las parejas del mismo sexo sino también impide que madres y padres solteros con hijos sean considerados como familia.



Rumanía, que despenalizó la homosexualidad en el año 2001, no permite las uniones civiles del mismo sexo.



Los colegios electorales para esta consulta abrirán el sábado y el domingo entre las 07.00 hora local (05.00 GMT) y las 21.00 local (19.00 GMT).

