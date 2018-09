Un banquete de Maduro indigna a los venezolanos

Actualizada 19/09/2018 a las 08:41

El famoso cocinero Nusret Gökçe, conocido como 'Salt Bae', feliz por tener entre los cliente de su restaurante de Estambul a Nicolás Maduro, colgó en Instagram y Twitter un vídeo donde se puede observar cómo corta carne roja para el presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores. Y de inmediato en las redes sociales estalló la indignación por la comilona del dirigente bolivariano mientras en su país la escasez y los altos precios dificultan la compra de alimentos hasta el punto de que muchos ciudadanos padecen hambre y de que la población ha perdido durante los últimos meses una media de diez kilogramos. Maduro se vio obligado a explicar que la opípara comida -con platos que cuestan entre 60 y 220 euros- no supuso ningún coste a los venezolanos porque fue una invitación del Gobierno otomano. Sus palabras no han logrado frenar las críticas.



Durante una rueda de prensa que ofreció Maduro optó por escudarse en una campaña mediática en su contra y explicó el alcance de su viaje a China, plasmado, según señaló, en veintiocho acuerdos y más de setecientos proyectos bilaterales. Sobre la celebración gastronómica se limitó a explicar que en la escala en Estambul durante el regreso se vio obligado a atender "una invitación para compartir una comida en el restaurante del muy famoso Nusret, camarada". "No lo conocía, lo conocí ahí, nos dimos como cien abrazos. Luego me acompaño a un museo con piezas del imperio otomano, y me senté en un sillón de un sultán. Me llaman ahora el Sultán Maduro", bromeó.



"Esto es una sola vez en la vida", se le escucha decir en las grabaciones virales. Verle ante los suculentos cortes de carne y fumando un puro, con su nombre marcando su lugar en una placa metálica, desató la ira de sus compatriotas. "Venezuela se muere de hambre y Maduro comiendo en Turquía. ¿Quién no llora viendo como cada noche niños de nuestro país se acuestan sin un plato de comida en el estómago?, se pregunta la internauta Danibettzuniga. Y fue de las más respetuosas. Otros colgaron la imagen del restaurante y debajo otras de niños descalzos.



Maduro, quitándole importancia al asunto de la comida de lujo, prefirió recordar que más 3.000 migrantes venezolanos han regresado al país acogidos al plan vuelta a la patria y reiterando que la recuperación económica "ha arrancado bien" y que "se ha mejorado la capacidad de compra del trabajador venezolano" y ahora queda "estabilizar". Sobre la propuesta de intervención militar formulada por el secretario general de las Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solo indicó que "pues prepara el fusil. Basura, basura y basura".

