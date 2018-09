La Justicia de Brasil veta la candidatura de Lula da Silva a la presidencia

Actualizada 02/09/2018 a las 09:30

Tres de los principales aspirantes a la presidencia de Brasil, Marina Silva, Geraldo Alckmin y Ciro Gomes, coincidieron en que la decisión de la Justicia que veta la candidatura presidencial del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva permitirá una mayor claridad en el proceso electoral.



En la madrugada de este sábado, el Tribunal Superior Electoral brasileño decidió por una mayoría de seis votos frente a uno que la ley conocida como 'Ficha Limpia', sancionada por el propio Lula en 2010, cuando aún gobernaba, impide que participe en la que habría sido su sexta candidatura presidencial.



La ecologista Marina Silva, que cuenta con un 15% de las intenciones de voto para los comicios de octubre próximo según las encuestas, afirmó en un comunicado que "a partir de esta decisión del TSE el proceso electoral podrá proseguir de acuerdo con los ritos legales".



"Ahora tendremos candidatos que pueden ser candidatos y la población podrá decidir", aseguró Silva a los electores cuando cumplía agenda de campaña en el estado de Río de Janeiro.



El socialdemócrata Geraldo Alckmin, quien estuvo en el estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, dijo que "no celebró" la decisión de la Justicia electoral con base en la ley "Ficha Limpia" porque era algo que se esperaba.



"Decisión judicial se respeta y se acata. El lado positivo es que ha aclarado (el escenario electoral). Ahora vamos a saber quien es el candidato. Es importante, la campaña ya ha empezado", afirmó Alckmin.



El laborista Ciro Gomes consideró que la prohibición de la participación del "mayor líder popular del país" en el proceso electoral supone un "trauma" para Brasil, pero opinó que "en toda tragedia hay un lado bueno".



"Estoy triste, pero el lado bueno es que ahora tendremos más claridad en el proceso", ya que "el pueblo brasileño podrá acompañar el debate con más nitidez", apuntó Gomes durante una caminata con electores en Curitiba, capital del estado sureño del Paraná y donde Lula cumple su condena de 12 años por corrupción.



El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, favorito para las elecciones en un escenario sin el expresidente, no hizo declaraciones sobre la interferencia del veto a Lula en la carrera presidencial, pero subrayó durante su campaña en el extremo norte de Brasil que la "ley Ficha Limpia es clara" y que la decisión del tribunal electoral fue "obvia".



Por su parte, el centrista Álvaro Dias, quien cumplió agenda en Foz do Iguazú, que también pertenece a Paraná, elogió la decisión de la Justicia que vetó a la candidatura de Lula, la cual calificó como "farsa".



"Fue una violencia contra el Estado de Derecho", pero el Tribunal Electoral "respetó la dignidad del pueblo brasileño y puso fin a esa farsa", destacó el candidato.



Tras el fallo dictado por la Corte Electoral en la madrugada de este sábado, el Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que el veto judicial a la participación de Lula en las elecciones es político, arbitrio y basado en una mentira, y reiteró que "continuará luchando por todos los medios" para validarla.



El exministro Fernando Haddad, aspirante a la vicepresidencia de Brasil en la fórmula encabezada por el expresidente, anunció que la formación del partido sigue "intacta" y que se reunirá con Lula el lunes para decidir y trazar la estrategia que será adoptada en los próximos días.

Etiquetas Brasil

Selección DN+