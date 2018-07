Trump advierte de que entrar ilegalmente a EE UU "con o sin niños" tiene consecuencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo de que cruzar la frontera del país ilegalmente tiene consecuencias, "ya sea con o sin niños", y llamó al Congreso a cambiar la actual legislación migratoria, a la que se refirió como "la peor y más tonta" en el mundo entero.

"Hay que comprender que hay consecuencias cuando la gente cruza nuestras fronteras, ya sea con o sin niños y muchos están simplemente usando niños para sus propios siniestros propósitos", expresó el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

Please understand, there are consequences when people cross our Border illegally, whether they have children or not - and many are just using children for their own sinister purposes. Congress must act on fixing the DUMBEST & WORST immigration laws anywhere in the world! Vote “R”