Grecia responde a la catástrofe de los incendios con una ola de solidaridad

Iniciativas privadas y vecinales, autoridades y organizaciones humanitarias han reaccionado rápidamente al trauma que sufre el país a raíz de los incendios ocurridos al este de Atenas que se han cobrado ya 80 vidas.



La ola de solidaridad se ha asemejado tanto a un tsunami que los municipios afectados han pedido que se pare de recolectar alimentos, agua y ropa, pues hay un exceso de oferta que no pueden gestionar.



Desde que el lunes se declararan varios incendios simultáneos por todo el país, los ciudadanos griegos reaccionaron primero con el rescate de los que huían de las llamas y ahora atendiendo a aquellos que han perdido sus hogares.



"En la playa había mucha gente de edad avanzada que no podía entrar en la embarcación. Conseguí estabilizarla con dos anclas y así, con la ayuda de un hombre, pudimos subirlos. En total rescaté a una decena de personas", contó el capitán de un pesquero que acudió a la zona la noche del incendio.



Muchas personas están abriendo sus hogares a los damnificados pero también empresas como hoteles, hospitales privados o taxis están al servicio de aquellos que lo necesitan en estos días de luto para Grecia.



Después de destinar ayer una ayuda inmediata de 20 millones de euros a los damnificados, el Gobierno decidió este miércoles dar otros diez millones más.



Además habrá otras medidas adicionales como ayudas para la educación de las víctimas menores de edad, así como aplazamientos en el pago de impuestos.



Por otro lado, organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras están presentes en la zona apoyando el centro de salud de Rafina, en el epicentro de la tragedia, mediante la prestación de servicios médicos y de salud mental a los afectados.



No solo los vecinos reciben ayuda, también sus mascotas, pues se han creado varios grupos de voluntarios que, acompañados de veterinarios, rescatan animales heridos, les atienden e intentan reunirlos con sus dueños.

