Un incendio obliga a evacuar a cerca de 2.000 personas en Colorado (EE UU)

Un incendio, que por el momento ha arrasado unas 6.785 hectáreas, ha obligado a las autoridades del condado de La Plata (Colorado, EE.UU.) a ordenar la evacuación de 859 viviendas, en las que residen cerca de 2.000 personas, informaron hoy fuentes oficiales.

Un total de 813 bomberos han trabajado a lo largo del domingo con el objetivo de controlar las llamas que amenazan, entre otras, a las localidades de Purgatory, Cascade Village y Mill Creeck, de acuerdo con un comunicado divulgado hoy por las autoridades del condado de La Plata, ubicado a unos 530 kilómetros al sudoeste de Denver.



Más allá de las llamas, las autoridades ordenaron a la población abandonar la zona ante el peligro de intoxicación que representa el abundante humo causado por el incendio.



Por el momento se desconoce qué causo el incendio que, debido a la presencia de fuertes vientos en la zona, se ha propagado de sobremanera desde que se inició el pasado 1 de junio, en la reserva nacional de San Juan.



El año pasado las llamas asolaron cerca de cuatro millones de hectáreas a lo largo de Estados Unidos, en lo que supuso uno de los peores datos registros en la historia del país, según fuentes oficiales.

Colorado wildfires rage statewide, new blazes likely with dry conditions, wind gusts expected https://t.co/0TggpJuRev