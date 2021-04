Variante india de covid-19: ¿qué sabemos sobre la "doble mutante" y sus riesgos?

Actualizada 27/04/2021 a las 13:35

La doble variante de covid-19, denominada B.1.617, fue descubierta en la India a finales de marzo tras registrase cerca de 10.000 casos positivos, de los que alrededor del 20% procedían del estado de Maharashtra. La aparición de esta nueva variante ha dado lugar a dos nuevas mutaciones del virus, denominadas E484Q y L452R, que se han producido en la proteína espiga del coronavirus, e incluyen cambios que facilitan al virus invadir las células y multiplicarse con más rapidez.

Tanto Reino Unido como EE.UU. tienen constancia de la presencia de esta variante en muestras genómicas que datan de febrero. Sharon Peacock, profesora de salud pública y microbiología en la Universidad de Cambridge explica que “la variante B.1.617 tiene 13 mutaciones que resultan en cambios de aminoácidos”. Aunque se ha descrito como una ‘doble mutante’, “este término que se usa para referirse a dos mutaciones en pico (E484Q y L452R) es inexacto. La variante también se ha conocido como la 'variante de la India', pero esto también debe evitarse; es poco probable que se pueda decir definitivamente dónde surgió la variante por primera vez”.

Las mutaciones E484Q y L452R son importantes porque se han producido en un lugar clave del coronavirus, la proteína espiga (que sirve al patógeno para introducirse en las células humanas), e incluyen cambios que permiten a esta proteína adaptarse mejor a estas células, lo que significa que el virus tendría más facilidad para invadir el organismo y para multiplicarse con más rapidez.

La Dra. Carmen Cámara, inmunóloga del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, afirma que “es una variante más, y hemos llegado a encontrar variantes que tienen ocho y nueve mutaciones en la proteína S”. “Sorprende, sin embargo - continúa- que las mutaciones descritas sean justo de otras cepas que nos preocupan: una la comparten con las cepas sudafricana y brasileña, de las que sí tenemos cada vez más datos de una mayor patogenicidad –van a causar un coronavirus más severo–, y la otra con la californiana. Son mutaciones ya conocidas de cepas que no nos gustan y ha coincidido con un aumento de casos en la India y por eso se ha intentado asociar, pero la realidad es que ahora mismo no podemos confirmar esa asociación”.

¿Afecta la “doble mutante” a la efectividad de las vacunas?

Con la llegada de esta doble mutante la pregunta que surge es si compromete o no la efectividad de las vacunas. Teniendo en cuenta lo que ya se ha observado con otras mutaciones similares, podría resultar más difícil para nuestro sistema inmune reconocer al virus y no llegar a identificarlo como un enemigo contra el que es necesario generar anticuerpos. Según declaraciones de María Van Kerkhove, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mutaciones detectadas pueden causar más contagios y, en algunos casos, “pueden reducir la neutralización, lo que puede tener un impacto en medidas como las vacunas”. Aunque también ha afirmado que “las vacunas siguen funcionando contra las variantes preocupantes, y en particular contra síntomas graves”.

En opinión de la Dra. Cámara, inmunóloga del Hospital Universitario La Paz (Madrid ) es necesario comprobar cómo responde la gente vacunada frente a las nuevas variantes, incluida la “doble mutante”, porque los estudios que predicen una menor cobertura vacunal frente a dichas variantes se han realizado prácticamente todos solo con anticuerpos en muestras congeladas en el laboratorio, que no se pueden comparar con los anticuerpos in vivo –los que tenemos en el organismo–, porque funcionan de una manera diferente. “Pensamos que la resistencia a las nuevas cepas de las personas que han pasado la enfermedad, o se han vacunado, va a ser muy alta, y que puede que se contagien, pero no llegarían a desarrollar síntomas graves”, añade la Dra. Cámara.

Te puede interesar

Te puede interesar