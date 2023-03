José Ramón y Pablo Martínez: El legado del estanquero que expende noticias de Estella

Diario de Navarra”. La sentencia es de Pablo Martínez Antona pero bien pudo haber sido escuchada de boca de su padre, José Ramón Martínez Beruete, estellés hasta la médula. Apegado a la historia y las tradiciones - “nací en el barrio de San Pedro La Rúa”-, ejerce de buen ciudadano, con honra y respeto a sus antepasados. De 75 años de edad, fue secretario del Mari Carmen Antona Bejarano, toca en la banda municipal. “Le pegamos a todo”, sonríe quien con 42 años confirma la referencia de su progenitor a la implicación familiar en avatares de Estella. El navarro es muy navarro y muy fiel al”. La sentencia es depero bien pudo haber sido escuchada de boca de su padre,, estellés hasta la médula. Apegado a la historia y las tradiciones - “”-, ejerce de buen ciudadano, con honra y respeto a sus antepasados. De 75 años de edad, fue Izarra -al que sigue con fruición desde la lectura de las últimas novedades aparecidas, como no, en el Diario-. Su biografía da fe de su doble condición de nieto y sobrino de secretario del Ayuntamiento. Su hijo, tercero en el orden de nacidos de su matrimonio con, toca en la banda municipal. “Le pegamos a todo”, sonríe quien con 42 años confirma la referencia de su progenitor a la implicación familiar en avatares de Estella.

Estanco Martínez, de la Avenida Yerri, número 8, del que cuelga el número 5 como administración autorizada en la venta de tabaco. "Por número de habitantes, a razón de 3.000, a Estella le corresponderían tener cuatro estancos", puntualiza el sucesor. Si hay un quinto es por los derechos que le fueron reconocidos a su abuelo, Jacinto Martínez Ochoa, como titular de representación de Tabacalera Española en la zona. De la administración, que como tal se definía la encomienda recibida, "dependían 72 pueblos" de un amplio radio de cobertura alrededor de Estella. José Ramón heredó el cometido hasta que una reestructuración de Tabacalera centralizó el servicio de coordinación en Pamplona. El cambio comportó una deferencia para abrir el estanco número 5 de la ciudad. Fue en verano de 1986. En el legado recibido por el cuidado y el arraigo sentimental con la ciudad, Pablo encontró en él un ejemplo en la atención del "Desde que se pudo", junto con cajetillas de tabaco, comenzó a venderse el Diario de Navarra.

“Desde que se pudo”, junto con cajetillas de tabaco, comenzó a venderse el Diario de Navarra. Sin ceder al desaliento, predispuesto a honrar el trabajo con la mejor voluntad y dedicación, José Ramón pasó a ocuparse de un negocio que abría a las “seis y media de la mañana”. El descanso semanal no entraba en su agenda.“Every day”, estaba puntual en su puesto. “Siempre he dicho que cuántas más horas esté abierto el estanco, más opción de que entre gente”. No erraba en su impresión. “De seis y media a nueve, entraban cien personas para comprar tabaco o el periódico”. Lo comprobaba con un mecanismo de control que accionaba cada vez que saludaba a un cliente.

Los tiempos, como los hábitos, han cambiado. Y hoy, su hijo se permite el derecho de disfrutar desde el sábado, a las dos de la tarde, del merecido descanso del fin de semana. Acude, de lunes a viernes, de “7.30 a 14 horas; y de 17 a 20”. Los sábados retrasa la entrada a las 9.00. “Comprendo que hay que descansar, que hay que vivir, entre comillas”. Los años han proporcionado un cambio de perspectiva en el padre, acorde, en parte, a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. El relevo generacional se advierte en los modelos de contabilidad utilizados. José Ramón es fiel a la descripción manual de los movimientos que se producen. Con paciencia aún registra por escrito ingresos, gastos y movimientos bancarios. El ordenador sirve de apoyo en cualquier operación a su hijo.

La evolución se refleja igualmente en hábitos y formatos utilizados en la lectura. Diario de Navarra sigue siendo canal de comunicación y de relación para salvar la distancia física del mostrador. “Aunque sea solo durante 43 segundos”, los que puede mediar en su entrega, el papel impreso mantiene intacta su función de puente de conexión. “Todos los días -aprecia Pablo Martínez- escuchas historias personales, que si hace frío o calor. ‘Que si estoy bien o mal’”. Los hay entre los acostumbrados a retirar el Diario de Navarra que preguntan por la edición de Tierra Estella, síntoma del interés por la información local que Pablo descubre como activo de todo medio que tenga como pilar la información más cercana al ciudadano. Él, que se formó en Realización de Televisión con sus conocimientos de Técnico de Imagen y Sonido, lo tiene claro.