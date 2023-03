Arantxa Bozal López: “No podía creerme que entre tanto lector hubiera ganado yo el viaje a Nueva York”

La Gran Manzana le espera. Nueva York, quizá la ciudad más internacional y cosmopolita de Estados Unidos, con sus grandes rascacielos, la Estatua de la Libertad y distritos tan conocidos como Manhattan, Brooklyn o el Bronx, recibirá esta primavera la visita de Arantxa Bozal López. Esta vecina de Miranda de Arga de 51 años, peluquera de profesión, disfrutará de una semana de inmersión neoyorquina de la mano de Diario de Navarra. “Cuando me llamaron para darme la noticia, no podía creerme que entre tanto lector del periódico hubiera podido ganar yo el viaje a Nueva York”, asegura. Casada y madre de dos hijas, refiere que participa “en todos los concursos y sorteos que convoca el Diario”, pero que hasta la fecha no había tenido demasiada fortuna. “Esto corrobora que los premios tocan de verdad”, afirma.

Bozal es suscriptora desde 2015, si bien en su casa ya habían mantenido antes otra suscripción. “También son suscriptores de Diario de Navarra mis suegros, y mis padres lo compran todos los días. Aquí lo leemos todos, también las nuevas generaciones cuando pillan algo que les interesa”, asegura.

Gestiona desde 2008 su propia peluquería en Miranda de Arga, y anteriormente ejerció la profesión en Pamplona. “Estamos suscritos al Diario sobre todo por la comodidad que supone recibirlo, valoro el hecho de que nos lo traigan a casa”, dice. Le gusta leer las noticias y reportajes que incluye el periódico desayunando, comiendo o antes de cenar. “Los ratos en los que estoy un poco más libre”, confirma. “Mi marido lo lee con más detenimiento que yo. Mis padres y suegros, de cabo a rabo. Y como luego son de comentar lo leído, a veces para saber de qué hablan no te queda otra que leer tú también a fondo algunos temas”, explica divertida.

“Me quedo mucho en los titulares, pero si hay alguna noticia que quiera ampliar, en ella me paro. Me gusta la prensa escrita porque, si buscas saber en profundidad de un tema, solo ahí lo puedes hacer. Por ejemplo, el otro día estaban venga a decir en la televisión que se subía el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros. Pero luego, al bajar al detalle en el periódico, se veía que se referían al salario bruto, por lo que todo ese dinero no es luego lo que llega a tu bolsillo”, ejemplifica.

AUTÓNOMOS Y DEPORTE FEMENINO

Arantxa Bozal centra también su lectura diaria en distintas informaciones que atañen a su profesión y a su condición laboral. “Noticias del pequeño comercio, de autónomos, de cotizaciones... Cada vez pagamos más y no recibimos más que impedimentos para funcionar, mucha burocracia”, apunta. “Por lo que leo, el pequeño comercio está mal en todas partes. Aquí, en Miranda de Arga, subsistimos. Cae la población, cada vez más envejecida, y da pena ver cómo en un pueblo que ha tenido tanta vida cierran comercios. Ya no tenemos pescadería ni carnicería, y solo queda una farmacia”, ejemplifica.

También dedica tiempo a la lectura de informaciones de la Zona Media, y le hace “ilusión” leer noticias de su pueblo, aunque “sale menos de lo deseado”, valora. Los festejos patronales de la localidad o la Fiesta del Mundo Rural que recrea el trabajo en el campo de antaño cada verano son ya clásicos en las páginas del periódico.

Asimismo, valora que la cobertura del deporte femenino “va dando pasos adelante, sobre todo en el fútbol”, si bien cree que “aún falta mucho apoyo mediático e institucional”. Sus dos hijas corrieron en las filas del Club Ciclista Tafallés, y una de ellas continúa compitiendo en otro equipo de Pamplona.

Ambas se han postulado ya para acompañarla en el viaje a Nueva York, de 8 días y 6 noches de estancia, con vuelo y hotel incluidos. “No me faltan candidatos: mis cinco hermanos, cuñados, sobrinos, amigos...”, afirma entre risas, si bien confirma que acudirá con su marido. “Ya he estado en Berlín, Londres, Roma, Lisboa, El Cairo... pero esta será la primera vez que cruce el Atlántico, y tengo muchas ganas. No puedo estar más contenta y agradecida”.