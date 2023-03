Manuela Redrejo: "Diario de Navarra me aporta compañía además de información"

Pamplona se ha transformado por completo en los últimos cincuenta años. Lejos queda, en no pocos aspectos, de aquella ciudad en la que se desenvolvía en su juventud Manuela Redrejo Miranda. Con raíces familiares en Cabeza del Buey, en la provincia de Badajoz (Extremadura), arribó a Navarra con apenas año y medio de vida junto a sus padres en pos de un futuro laboral más prometedor. Recalaron primero durante una década en Villava y, cuando ella tenía 13 años, se trasladaron ya a vivir a Pamplona. Aquí nacieron además sus dos hermanos menores. Manuela suma hoy 63 años. Madre de dos hijas y abuela de tres nietos, ha trabajado 36 años en hostelería, y desde hace diez lo hace en una empresa inmobiliaria. Es suscriptora de Diario de Navarra desde 2013.

“En todos estos años, como vecina, he visto la transformación de Pamplona desde la calle, pero también desde las páginas del periódico. Cambios ha habido muchos, muchísimos. Ahora parece que toca el desarrollo del carril bici. Y está bien, pero creo que se hace mucha obra y falta antes educar a la gente, a ciclistas, conductores y peatones, a coexistir”, destaca.

El Diario llegó a su vida porque primero lo compraban sus padres “un día a la semana”. “Y mi padre, que trabajaba en el sector de la construcción, lo exprimía. Se lo leía entero, hasta las esquelas, y eso que no conocía a mucha gente”, evoca con una sonrisa. Después, ya independizada, en su casa se compraba los fines de semana y festivos, “cuando más tiempo había para leerlo”. Y ahora, que dispone de más margen, lo disfruta a diario.

“Me lo leo por las mañanas, desayunando, con mis tostadas, el aguacate y el pavo, el café con leche y la fruta... Y cuando es fin de semana, me encanta estar con él en la terraza de casa tomando una cañita en el vermut”, asegura.

En cuanto lo tiene en sus manos, escruta la portada. “Si algo me interesa mucho, como algún suceso impactante, me voy directa a esa página, saltándome las secciones que haga falta”. Es lectora más asidua de las informaciones de Navarra y, por supuesto, de Pamplona y su comarca. “De comercios, de obras en calles, de temas de tráfico...”, dice. Y también de las cartas al director. “Me gusta ver lo que piensa y dice la gente”. No obstante, rehúsa generalmente detenerse en informaciones de política. “No me interesan. He sido a lo largo de mi vida de varias opciones políticas, siempre con la esperanza de que alguien me sorprendiera para bien, pero al final, nada. Hay mucho enredo además. Así que ahora me considero apolítica”, refiere.

Asimismo, no se pierde las crónicas y reportajes centrados en Osasuna y, pese a que es seguidora del Barça, las del Real Madrid. “Mi yerno es madridista, así que tengo que estar al día para chincharle un poco”, confiesa divertida.

EL VALOR DEL PAPEL

Manuela Redrejo se defiende como “lectora fiel del periódico de papel”. “En la web no leo nada. Solo cuando desde el teléfono móvil me salta alguna alerta de alguna noticia que me parece muy importante”, indica.

Manifiesta que Diario de Navarra “es un periódico completo”. “Y fácil de leer”, apostilla. “Cuando leo algún otro diario, ya sean regionales o nacionales, me descentro”. Asimismo, completa su acceso a la información diaria a través de informativos en televisión.

“El Diario me aporta compañía, además claro de estar informada de lo que pasa a mi alrededor.

Para mí es un ingrediente importante para tener un buen comienzo del día. Hay quien se pone la tele o la radio. Pues yo tengo mi periódico”, dice. “¡Ah! Y no pasa el día sin que haga el sudoku de la sección de pasatiempos”, sentencia.