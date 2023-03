Daniel Vicente: "Además de conocimiento el periodismo local genera movimiento y economía"

El buzón de su despacho profesional se abre cada mañana a las 8 y allí está Diario de Navarra. “Es un imprescindible en mi día a día. Subo a la oficina leyendo la portada y la contraportada, y ya arriba me voy directo a las páginas de Tierra Estella, las más cercanas”. Daniel Vicente Ibarrola es abogado y administrador de fincas. Estellés de 45 años, está casado y tiene dos hijos. Es suscriptor de la edición diaria en papel del Diario desde el 2020, si bien desde 2017, cuando abrió su propio despacho en la ciudad del Ega, ya lo era de lunes a viernes. “Entonces también iba al kiosco a por el periódico los fines de semana, hasta que descubrí que existía la opción de enviármelo entre semana al trabajo, y los sábados y domingos a mi domicilio. Un lujo”, destaca. Vicente ejerce la abogacía desde el año 2000, siempre en Estella. “Por eso, en la lectura diaria del periódico me enfoco mucho en las informaciones de tribunales”, afirma. “Las sentencias son hechos objetivos, y eso se transmite correctamente. Pero como abogado creo que muchas veces las crónicas de un juicio se centran más en la parte acusadora que en la defensora. Se pone el foco en las condenas, pues lógicamente atañen a hechos graves, más que en las absoluciones”. Y revela que no pocas veces ha recurrido a consultar sentencias aplicables a su trabajo tras tener conocimiento a través del Diario de alguna resolución judicial. En su otra faceta laboral, la de administrador de fincas, también encuentra apoyo en las páginas del periódico. “Hay muchas noticias aplicables en este sentido, en temas de individualización de calefacciones, de aislamiento de edificios para eficiencia energética, de subvenciones, de deducciones... Y no solo por estar al día nosotros, sino que se favorece que la gente con la que tratamos también tenga mayor conocimiento”, defiende.

EN FERRARI POR LOS ARCOS

Entre las aficiones de Daniel Vicente figura el fútbol. “La sección de deportes me la leo entera. Soy seguidor de Osasuna, pero también del Izarra. En ese club juega mi hijo y somos socios. Los partidos de fuera no los ves, así que lees la crónica para saber. Y eso que ahora, con los móviles, al menos el resultado lo sabes en el momento, pero antes, de chaval, hasta no volver del instituto el lunes al mediodía no sabías ni el resultado, ni la clasificación, etc.”, evoca.

Las noticias de Tierra Estella, son las primeras que lee, y siempre le saben a poco. “Veo muy importante el periodismo local. Además de conocimiento, genera movimiento y economía. Y es que, si lees que se abre una nueva tienda en Las Cañas, que hay un nuevo aparcamiento regulado en el embalse de Alloz, o que han completado un proyecto en Urbasa, eso te invita a desplazarte, conocerlo, probarlo...”, asegura. “Un ejemplo es el nacedero del Urederra, que antes solo se conocía en la zona y, al irse difundiendo, recibe a mucha gente que va y come por la zona, se ha acabado regulando el aparcamiento y el acceso, etc.”, dice.

Vicente y su pareja han tenido disponible el Diario “siempre” en sus hogares. Sus padres y suegros “lo compraban y lo siguen comprando”. “Y ahora, como tienen más tiempo, se lo leen muy a fondo”, refiere. “A mis hijos les cuesta un poco más acceder, pero sí solemos darles a leer algún artículo, sobre todo de la revista El Semanal, que es muy interesante. Por ejemplo, los centrados en la dependencia que tenemos de las tecnologías y el móvil”, explica. “Y es que, como les digo, la información que reciben de redes sociales como TikTok no está filtrada, eso es solo gente que habla. Todo lo contrario que las noticias del periódico, elaboradas por periodistas profesionales”, valora quien, además, cuenta en su haber con dos premios de sorteos del Diario para suscriptores. “Uno fue un curso de conducción en el Circuito de Los Arcos, con coches Ferrari. Me dejó encantado”.