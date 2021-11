ATLAS

El coronavirus golpea a los no vacunados Carmen no quiso vacunarse, esa decisión casi le costó la vida, estuvo dos meses en la UCI y aún no se ha recuperado.Como ella cerca de 4 millones de españoles han rechazado la vacuna, asegura que se va a vacunar y anima a otros a que lo hagan. En la misma unidad de rehabilitación se encuentra Miguel que estuvo 75 días en la UCI. Tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir. Hace unos días se vacunó La mayoria de ingresados en toda españa son personas no inmunizadas, en torno al 65% de pacientes. El perfil cambia en cuidados intensivos donde la mayoría de pacientes son no vacunados. En algunas comunidades como Murcia el 100 % son personas no inmunizadas.