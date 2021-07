atlas

No es un tren, no es un avión, ¡es hyperloop! El tren del futuro empieza a ser una realidad. Se llama Hyperloop y consiste en cápsulas que flotan en el interior de túneles a baja presión. Conjuga lo mejor de los trenes y los aviones y puede llegar a alcanzar los 1.000 kilómetros por hora. Estos días se está probando en el circuito valenciano de Cheste. 1000 kilómetros por hora cerca de la velocidad del sonido. Quizá es la forma más sencilla de comprender que es Hyperloop. También ayuda saber que de Los Ángeles a San Francisco, o de Madrid a Barcelona, tardaríamos apenas 40 minutos. Lo describen como vagones que circulan levitando dentro de un tubo al vacío. Un tren supersónico, tres veces y media más veloz que el tren bala de Japón e incluso más rápido que un avión. Dicen de él que revolucionará el mundo, o mejor que lo unirá, que se podrá vivir en una ciudad y trabajar en otra. Hoy en Valencia, han probado, éste creado por los alumnos de la Universidad Politécnica. Pero lo cierto es que ahora mismo, ni estados unidos, cuenta con un Hyperloop operativo, a pesar de que ya ha invertido mucho dinero y tiempo en su desarrollo. Confían en que quizá para 2030. Entonces diremos; No es un tren, no es un avión, ¡es hyperloop!