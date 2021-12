ATLAS TV

Alec Baldwin: "Me habría suicidado si me creyese responsable" El actor Alec Baldwin ha hablado por primera vez sobre lo que ocurrió durante el rodaje en el que disparó mortalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Lo ha hecho en una entrevista emitida en Estados Unidos. No se siente culpable porque, dice, si lo hubiese hecho se habría suicidado. Además explica que la pistola tendría que haber estado descargada y que él nunca llegó a apretar el gatillo.