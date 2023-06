"Si nuestra fuente de energía es de calidad, ecológica, nuestro rendimiento va a ser mejor"

Paula Remírez es taewkondista y árbitra, deporte que le llevó hasta los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 como árbitra, su mayor logro deportivo. Un sueño cumplido que combina con su trabajo de profesora de Informática en el CI Politécnico de Estella. Comenzó practicando taekwondo desde muy pequeña, de la mano de su padre, entrenador de taekwondo que le ha transmitido los valores del deporte, compromiso, respeto y disciplina.

Desde hace unos años, Paula cuida mucho su alimentación, a raíz de un problema de salud, y desde entonces consume habitualmente alimentos ecológicos , porque además de que le sientan mucho mejor, sabe que tienen mejor calidad.

Siendo deportista, ¿la alimentación está muy presente en tu día a día? ¿Qué importancia le das?

La alimentacion es súper importante en cualquier deportista. Es más o menos como el motor de un coche, si a ese motor no le das unos buenos nutrientes el motor no te va a rendir bien. En el deporte hay que tener en cuenta los picos de rendimiento y de energía y para mí ha sido fundamental cuidar la alimentación porque ha mejorado mi rendimiento.

¿Cómo es tu alimentación?

No tengo unos menús muy diferentes o raros; lo que es importante es organizarlos. Cuando vas hacer un deporte de mayor intensidad es necesario ingerir una serie de nutrientes para que tu cuerpo tenga energía suficiente. Y después de hacer ejercicio es necesario también realimentar al cuerpo para que se recupere. Esto no lo he aprendido sola… he ido a profesionales y a nutricionistas que son los que me han marcado las pautas de alimentación.

cedido

¿Qué importancia tienen para ti los alimentos ecológicos?

Si nuestra fuente de energía es buena, de calidad, nuestro rendimiento va a ser mejor. Yo empecé a consumir productos ecológicos sobre todo a raíz del covid. Tuve un problema gástrico y ciertos alimentos me hacen daño en el estomago. Así empecé a cuidar más mi alimentación y sobre todo a día de hoy consumo muchísima verdura y fruta que es lo que mejor digiero, siempre intentando que sea ecológica. Es verdad que en cuanto a nutrientes, sabor, y sobre todo para mi, en cuanto a salud, me sientan mucho mejor.

¿Dónde haces la compra habitualmente?

Mi compra depende del tiempo que tengo. A mí lo que me gusta y me encanta es poder ir de puesto en puesto al mercado con mi carrito de la compra e incluso disfrutar de ese ambiente de mercado, que puedes elegir y ver los diferentes alimentos. Es cierto que en el día a día no tengo mucho tiempo libre, entonces mi compra muchas veces se reduce a grandes superficies e intento seleccionar los productos ecológicos. Si tengo que hacer una compra de algo más concreto, como por ejemplo, que me he quedado sin verdura, entonces sí que voy al mercado o al pequeño comercio, y me resulta mucho más agradable.

¿Cuáles son para ti los principales beneficios de los alimentos ecológicos?

Para mí los alimentos ecológicos son sobre todo salud. Estoy ingiriendo algo que no tiene fertilizantes y una cadena de consumo que ha sido menos tratada, por lo que ese producto va a conservar todos sus nutrientes y va a tener más calidad.

Por otra parte, se nota mucho el sabor. Las frutas no saben igual; hay manzanas que saben a agua o saben a plástico. En cambio, es coger una manzana eco y decir ¡qué bien sabe! Mi tío tiene en Valencia naranjos, no utiliza fertilizantes y se nota una barbaridad. Cuando mi tío me trae naranjas es una pasada, ¡eso son naranjas!

Hace años descubrí todo el tema ecológico por mi hermano. Mi hermano estudió Ingeniería Agrónoma y justo al terminar la carrera con tres amigos decidieron montar una huerta ecológica y estuvieron 3-4 años haciendo sus pinitos en agricultura ecológica. Ahí te das cuenta todo lo que cuesta mantener una huerta ecológica, y de la calidad de las verduras frescas, por ejemplo. Se notaba al limpiarlas, se notaba que los colores eran diferentes incluso. Así empecé a valorar el esfuerzo de consumir frutas y verduras ecológicas y el esfuerzo que tiene llevar adelante esa producción.

cedida

¿En tu entorno cada vez hay más sensibilidad en cuanto a la alimentación?

Veo que la gente es más consciente del producto de proximidad. Entre mis amigas, por ejemplo, están consumiendo cestas ecológicas de frutas y verduras. Yo creo también funciona mucho el boca a boca, el decir tu opinión respecto a un producto, y valorar la calidad y el precio.