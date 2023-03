En primavera, que la rinitis alérgica no te acompañe

De acuerdo con la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL), entre el 20% y el 40% de la población sufre este problema. Según la intensidad de esas molestias y del impacto que produce en la calidad de vida, la rinitis alérgica puede ser leve, moderada o grave. Como recalca el doctor Maset, “en este último caso, puede llegar a afectar al desarrollo de las actividades sociales, laborales y escolares, reducir el rendimiento y la productividad y ser causa de absentismo. Hay que tener en cuenta que suele darse acompañada de otras dolencias como otitis o sinusitis y que la propia rinitis alérgica se considera un factor de riesgo del asma. Además, si no se trata, es habitual la pérdida de sueño, fatiga e irritabilidad”.

La rinitis se produce por la reacción del sistema inmune a ciertos alérgenos, que suelen encontrarse en el aire y ser estacionales, como el polen de plantas, árboles o arbustos. Otros alérgenos están presentes todo el año, como los ácaros del polvo, el epitelio de los animales domésticos como perros y gatos o sustancias en el ámbito laboral. “Para la mayoría de la población, todas estas sustancias son inofensivas, pero, cuando penetran en el organismo de una persona alérgica a través de las mucosas expuestas al aire, desencadenan una reacción desmesurada del sistema inmune”, explica el experto de Cinfa.

Para reducir el impacto de la rinitis alérgica en nuestra vida y poder seguir disfrutando del buen tiempo sin mayores complicaciones, es importante evitar estos factores que desencadenan la respuesta del organismo, aunque no siempre resulte una tarea sencilla. Para lograrlo, “pueden ayudar medidas como, en el caso de la alergia a los ácaros, no tener en casa alfombras y peluches o, si es al polen, mantener las ventanas cerradas y tratar de salir al exterior el menos tiempo posible los días de mucha concentración”, recomienda el experto.

Diez consejos para aliviar la rinitis alérgica



1. Si tienes alergia al polen, permanece en espacios interiores el máximo tiempo posible. Intenta salir lo menos posible los días de mayor concentración en el ambiente, al menos, de las cinco a las diez de la mañana y entre las siete y las diez de la noche, que son los intervalos en que más sube el nivel de polen. Así mismo, mantén las ventanas cerradas tanto en casa como durante los traslados en automóvil.



2. Si sales, protégete con gafas de sol y mascarilla. No olvides ponerte gafas de sol para evitar que el polen penetre en las mucosas de los ojos y es muy recomendable usar mascarilla, preferiblemente FFP2, para proteger nariz, boca y garganta. Cuando vuelvas a casa, dúchate y lava la ropa que has usado.



3. En caso de alergia a los ácaros, mantén bien ventilada la habitación. Asegúrate también de retirar el polvo de las superficies con un paño húmedo y de pasar el aspirador a menudo. Además, es conveniente que optes por una decoración sencilla en el hogar y por evitar las alfombras y peluches. Igualmente, recuerda lavar la ropa de cama a alta temperatura.



4. Cuidado con las mascotas. Tanto en el caso de tener alergia a los ácaros del polvo como al epitelio de los animales, lo ideal es no convivir con mascotas de pelo o pluma en casa. De lo contrario, la población de ácaros dentro de la vivienda aumenta, ya que estos insectos se alimentan de los restos orgánicos que desprenden las personas y animales (escamas, pelo…).



5. Realiza lavados de las fosas nasales diariamente. Puede ayudarte a eliminar las sustancias que irritan tu nariz. Para ello, irrígala usando un envase como una pera de goma o un aerosol de agua salada. También puedes inhalar el vapor de una ducha caliente para ayudar a aflojar la mucosidad de la nariz y eliminar la congestión nasal.



6. Suénate la nariz. Hazlo con regularidad para expulsar la mucosidad o los posibles irritantes, pero siempre con cuidado, suavemente y usando de forma alternativa cada fosa nasal. Así evitarás que se dañen el oído medio o las cavidades de los senos.



7. Bebe líquido en abundancia. Te ayudará a diluir la mucosidad nasal. Además, de agua, puedes tomar zumos, caldos e infusiones, pero evita las bebidas con cafeína.



8. Humidifica el ambiente. Si en tu casa o en tu trabajo el aire es demasiado seco, instala un humificador. Límpialo con regularidad, siguiendo las instrucciones del fabricante.



9. Usa la medicación de forma adecuada. Consulta con tu médico en caso de que los síntomas no desaparezcan, para valorar el uso de antihistamínicos, descongestionantes o aerosoles nasales u otros productos para aliviarlos. Si no tienes confirmación por parte de tu médico de que lo que sufres es una rinitis alérgica, no te automediques.



10. Cuidado con la conducción. Dado que algunos antihistamínicos producen somnolencia, no conduzcas ni manejes maquinaria peligrosa en caso de necesitarlos. Por el mismo motivo, se recomienda tomarlos antes de ir a dormir.