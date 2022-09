“El pie es el gran olvidado, sólo le damos importancia cuando tenemos un problema”

Javier Ayesa es un pamplonés que, tras siete años de experiencia profesional y formación universitaria completada con diferentes masters en Barcelona, volvió a su ciudad natal para abrir en la avenida San Ignacio la Clínica Podológica Ayesa, especializada en cirugía de mínima incisión y podología deportiva. Proviene de una familia dedicada al calzado y ha mamado desde pequeño la importancia de los pies. Por eso, es una de las voces más expertas a la hora de profundizar en la importancia de cuidar nuestros pies. El podólogoes un pamplonés que, tras siete años de experiencia profesional y formación universitaria completada con diferentes masters en Barcelona, volvió a su ciudad natal para abrir en la avenida San Ignacio la, especializada eny podología deportiva. Proviene de una familia dedicada al calzado y ha mamado desde pequeño la importancia de los pies. Por eso, es una de las voces más expertas a la hora de profundizar en la importancia de cuidar nuestros pies.

¿Qué atención debemos prestar a nuestros pies?

Son el sustento de la estructura ósea por la cual sujetamos todo el peso de nuestro cuerpo y nos movemos. El pie es el gran olvidado y solo le damos importancia cuando tenemos un problema. Por eso, siempre recomiendo realizar una visita preventiva anual porque cuanto antes se detecten los problemas, mejor.

Tenemos pacientes que vienen aparentemente sin afecciones pero en los que los dedos se empiezan a poner en garra. Esto con el tiempo va a más, pero si empezamos a aplicar tratamientos podemos frenar el problema. Así, en cinco años esa deformidad no será ya la misma que sin haber recibido esos tratamientos.

¿Cómo influyen los pies en el resto de nuestro cuerpo?

El pie está completamente relacionado con la rodilla y la cadera. Si el pie apoya mal, la rodilla y la cadera también lo harán. Si conseguimos realinear o colocar en una posición neutra esa estructura, la postura del paciente al caminar será lo más idónea posible. Me encuentro con personas mayores que vienen con prótesis de rodilla y que meten el pie demasiado hacia adentro. Si esa manera de caminar se ha repetido durante años es normal que la estructura de la rodilla se vea afectada. Con un tratamiento corrector esa rodilla habría mejorado bastante. ¿Las plantillas hacen milagros? No, pero está comprobado científicamente que ayudan a ir más neutro y a evitar descompensaciones. En definitiva, se trata de adelantarse a los problemas.

¿Qué te llevó a especializarte en podología deportiva?

A mí me ha gustado el deporte desde pequeño y me he querido especializar en esta rama con un máster en Barcelona. El problema que nos encontramos es que los deportistas generan un impacto mayor en los pies y sus estructuras sufren cinco veces más, a nivel articular, muscular y tendinoso. El riesgo de lesiones es mayor en estas personas. Al final, la experiencia también es un grado y con el tiempo he ido viendo cada vez más claros los problemas y sus tratamientos.

Clínica Podológica Ayesa está especializada en cirugía de mínima incisión

Apostáis por la cirugía de mínima incisión, ¿en qué consiste?

Con este tipo de cirugía realizamos incisiones de dos milímetros con las que llegamos a corregir grandes deformidades.

Lo hacemos sin generar una agresión muy grande a los tejidos y con curas semanales hasta que el paciente está en un estado correcto. Mezclamos ecografía, fluoroscopia y técnicas mínimamente invasivas, las cirugías no se hacen a ojo sino mediante un ecógrafo y una radiografía.

¿A qué tipo de pacientes tratáis en la Clínica?

Nos dedicamos desde lo más básico hasta lo más resolutorio. También realizamos un cuidado general del pie: cortar las uñas, quitar durezas, extraer callos, eliminar verrugas…

También hacéis hincapié en la importancia de las plantillas

Hay infinidad de estudios que dicen que el 80% de la población camina hoy mal. Nosotros, mediante unas plantillas fabricadas a medida, intentamos crearle un suelo al pie, de tal manera que cuando vaya a apoyar lo haga de la mejor manera posible. Lo importante es que sean a medida, no es lo mismo que hacer una fabricación estándar.

Abriste la Clínica hace dos años y medio en plena pandemia, ¿cuál ha sido su trayectoria?

Abrí la Clínica en mayo de 2020, en plena pandemia, y en el primer año ya se quedó pequeña e hicimos una primera ampliación. En septiembre de 2021 emprendimos la gran ampliación por el volumen tan alto de paciente y se incorporó una persona en recepción. Y en marzo de este año el equipo creció con otra podóloga dado el gran número de cirugías. Estamos muy satisfechos y agradecidos por la confianza que nos dan los pacientes, la verdad.