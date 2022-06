Por qué son tan comunes los abortos espontáneos

Seguro que en alguna ocasión hemos escuchado o hemos pronunciado nosotros mismos, al conocer que alguien estaba embarazada o tras darle la enhorabuena a alguna amiga por la noticia, ese consejo de “no lo cuentes tan pronto por si acaso”.

¿Por si acaso qué? ¿Qué hay detrás de esa actitud? ¿Por qué nos recomiendan algunas personas no dar la noticia de “estoy embarazada” hasta pasado un tiempo prudencial?

Pero ¿qué es un aborto espontáneo?

Ante estos datos, sí, podemos afirmar que son bastantes frecuentes. Y eso explica el comentario de “no lo digas tan pronto por si acaso”.

¿Podríamos haber hecho algo para evitarlo?

Cuando se ven inmersas en esta situación, muchas mujeres se preguntan: ¿por qué me ha pasado a mí?, ¿qué he hecho para que mi embarazo no haya seguido adelante? En la gran mayoría de las ocasiones, las causas de un aborto espontáneo en mujeres sanas se asocian a anomalías cromosómicas, por lo que poco podríamos haber hecho para evitarlo.