Investigan un nuevo fármaco contra la obesidad que logra una gran pérdida de peso sin cirugía

Los laboratorios Lilly están investigando un nuevo fármaco que lograría una gran pérdida de peso en personas con obesidad sin tener que recurrir a la cirugía. Se trata de la tirzepatida, un compuesto para tratar la diabetes tipo 2 que podría ser utilizado también contra la obesidad.

Hasta hace poco, el control de la obesidad se centraba en tratamientos farmacológicos basados en medicamentos denominados anoréxicos con efectos sobre el cerebro y el sistema nervioso central.

El nuevo fármaco, la tirzepatida, parece haber logrado mejores resultados y, según el propio fabricante, el compuesto ha reducido en más del 20% el peso de las personas que han participado en el estudio durante 72 semanas, algo más de un año.

La tirzepatida se administra a través de inyección y estaba pensando inicialmente para el tratamiento de la diabetes.

Los resultados, presentados en la revista The New England Journal of Medicine, indican que una inyección semanal de 15 miligramos de tirzepatida durante 72 semanas consigue una pérdida de peso media del 21%, lo que equivale a bajar el peso medio de los participantes de 104 a 82 kilos. Los efectos secundarios fueron leves y transitorios.

Este fármaco está aprobado en Europa y EE UU para tratar la diabetes 2, pero no para la obesidad. De aprobarse en este supuesto, en España no se ofrecería en la sanidad pública, ya que esta no cubre los medicamentos contra la obesidad porque esta dolencia no está reconocida como enfermedad crónica.