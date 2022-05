“No hay que esperar a que las molestias se conviertan en dolores”

puedan vivir una vida más plena”. Quien habla es Víctor Bernedo, quiropráctico al frente del centro. La quiropráctica es una profesión en pleno auge en España, pero todavía hay mucha gente que desconoce en qué consiste. Bernedo responde a nuestras preguntas desde su centro situado en el número 49 de la calle Francisco Bergamín de Pamplona. “Sabemos que el aprendizaje constante es una pieza clave para el desarrollo y, en nuestro caso, no paramos de actualizarnos en lo que a conocimiento respecta”, asegura. En el Centro Quiropráctico Pamplona llevan más de diez años “ofreciendo un servicio personal y cercano ayudando a que las personas desarrollen una mayor conciencia de sí mismas y alcancen sus metas de salud para que”. Quien habla es Víctor Bernedo, quiropráctico al frente del centro. La quiropráctica es una profesión en pleno auge en España, pero todavía hay mucha gente que desconoce en qué consiste. Bernedo responde a nuestras preguntas desde su centro situado en el número 49 de la calle Francisco Bergamín de Pamplona. “Sabemos que el aprendizaje constante es una pieza clave para el desarrollo y, en nuestro caso, no paramos de actualizarnos en lo que a conocimiento respecta”, asegura.

¿Qué es la quiropráctica?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la quiropráctica como la profesión sanitaria encargada del diagnóstico, tratamiento y prevención de las alteraciones mecánicas del sistema musculoesquelético; y del efecto de estas sobre la función del sistema nervioso y la salud general. Digamos que busca proporcionar una adecuada “comunicación” entre los distintos tejidos corporales y el cerebro; centrándose en alteraciones biomecánicas, articulares y neurológicas.

¿Para quienes están dirigidos vuestros servicios?

La quiropráctica no está dirigida a nadie en concreto. Realmente todo aquel que quiera optimizar su salud se verá en cierta medida beneficiado del cuidado quiropráctico. Debido al énfasis que se realiza en la columna vertebral, la gran mayoría de pacientes nos consultan por cuestiones relacionadas con ésta, pero el espectro y efecto del tratamiento no se centra únicamente en la columna vertebral.

¿Por qué los niños tendrían que recibir cuidados quiroprácticos?

En el caso de los más pequeños, el crecimiento y desarrollo de la parte física y cognitiva tienen gran impacto en el sistema musculoesquelético y el sistema nervioso. En estas etapas de grandes cambios es importante mantener un equilibrio y función adecuada del cuerpo, por lo que la quiropráctica puede ayudar a mejorar patrones alterados y evitar que estos se prolonguen y formen parte del crecimiento.

¿Es tan importante la prevención?

La prevención es un ámbito de la salud que está ganando importancia en los últimos años, sobre todo en relación a los efectos y consecuencias que ciertos hábitos y “ritmos de vida” actuales tienen a largo plazo. No es nuestro campo pero es bien sabido que la alimentación por ejemplo puede determinar la presencia o no de ciertas patologías futuras; y algo similar ocurre con los patrones de movimiento y compensaciones que podamos “inconscientemente” adoptar en nuestro día a día.

Son los deportistas los más interesados en estas prácticas?

Como he comentado todo el mundo puede beneficiarse del cuidado quiropráctico, pero sí que es verdad que el ámbito deportivo es un peldaño más hacia el máximo rendimiento. Son muchos los deportistas de élite y no élite los que acuden a quiroprácticos para contrarrestar los distintos estreses físicos que la práctica demanda, pudiendo así evitar lesiones, mantener un buen estado de forma y poder llegar a su máximo potencial.

¿Cuántas sesiones se tienen que hacer?

Podría decirse que esta es la eterna pregunta que todos nos hacemos cuando tenemos una dolencia, pero no hay una respuesta universal. Depende. Cada persona requerirá un plan de cuidado adecuado a su situación, siendo este más o menos intensivo. Cada cuerpo es distinto y no existen números mágicos. Tras haber calmado el motivo de consulta principal, enfatizamos en el mantenimiento de la salud, mediante sesiones puntuales aun cuando no presentemos indicios de que algo vaya mal con nuestra salud, lo que permitirá evitar que aparezcan/reaparezcan en caso de haberlos sufrido previamente.

¿Qué síntomas hay que tener para visitar un quiropráctico?

Realmente, no es necesario tener síntomas o signos para mejorar/mantener nuestra salud. Como en cualquier otro ámbito de la salud, nuestra recomendación es no esperar a que las molestias se conviertan en dolores. Hacemos especial hincapié en el aspecto de la prevención, y por ello, como no debemos esperar a perder la forma física para ponernos en manos de un entrenador, abogamos por el mantenimiento de un buen estado de salud.