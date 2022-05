Diagnóstico y tratamiento de los problemas de columna

La consulta del Dr. Hidalgo , en el Centro Médicis de Pamplona, trabaja en el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de columna. Este médico cuenta en su curriculum con más de 30 años de experiencia en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

¿Qué aporta su consulta a los pacientes?

En general vemos pacientes que son segunda opinión de otros especialistas de nuestra Comunidad o de otras limítrofes, que quieren confrontar el diagnóstico y tratamiento que se les ha ofrecido, y se les aporta una visión profunda, honesta y realista de su problema, y les planteamos la mejor opción de tratamiento.

¿Qué servicios ofrecen a sus pacientes?

Intentamos practicar una medicina de Alta Resolución, en la que al paciente se le pueden practicar las pruebas diagnósticas (Tomografía Computadorizada, RX, Telemetrias, Ecografía, Resonancia Magnética, densitometría) el mismo día de la consulta, y en muchas veces se les puede dar el diagnóstico y el planteamiento terapéutico en la misma jornada, pendientes en ocasiones de revisión del caso con otros especialistas (Radiólogo, Neurólogo…).

¿Qué importancia tiene la Resonancia Nuclear Magnética en el diagnóstico de los problemas osteoarticulares y de la columna vertebral?

Se puede afirmar sin ningún género de dudas que la Resonancia es la piedra angular del diagnóstico de los problemas de la columna vertebral, pero tiene el problema de que da “sobreinformación” sobre las estructuras anatómicas, que en ocasiones los radiólogos describen muy prolijamente, y que muchas veces no tienen significación patológica. Por ello, para conseguir que el resultado de los tratamientos quirúrgicos de cualquier tipo sean buenos, es absolutamente imprescindible que la anamnesis (lo que el paciente nos cuenta cuando le historiamos), la exploración física y los hallazgos radiológicos coincidan. Es muy frecuente ver a pacientes sobre los que se han tomado emitido diagnósticos o decisiones terapéuticas en base exclusivamente a las pruebas de imagen, y en muchas ocasiones incluso éstas no son actuales, lo cual genera tratamientos quirúrgicos inadecuados y por ende con malos resultados.

¿Y la radiología simple ha dejado de tener utilidad?

En absoluto, por el contrario, hay patologías que únicamente se pueden diagnosticar mediante RX, como son las inestabilidades vertebrales, las deformidades de columna (escoliosis etc). Por otra parte, no hay que olvidar que una simple radiografía es suficiente para diagnosticar una artrosis de cadera y de rodilla sin necesidad de recurrir a otras pruebas.

¿Qué papel juega actualmente la ecografía en el sistema musculoesquelético?

La ecografía en manos expertas aporta una importante información sobre lesiones de partes blandas, y a un coste mucho menor que el de la Resonancia Magnética. Además, la ecografía permite el abordaje con seguridad por punción de determinadas articulaciones, como es la cadera.

¿Cuál es la causa más frecuente por la que consultan sus pacientes?

Evidentemente los problemas lumbares, y actualmente hemos detectado una gran demanda de consultas por dolores originados en la articulación sacroiliaca, de hecho, esta patología es la más buscada en nuestra página web. Esta patología exige aun más que cualquier otra, una exploración metódica, ya que sus síntomas se enmascaran con los de la columna lumbar, los originados a nivel glúteo (como es la patología del Síndrome piramidal o piriforme) y otros dolores de tipo ciático.

¿Cómo se diagnostican las lesiones de la articulación sacroiliaca?

Estos pacientes suponen un gran reto en este sentido. Lo primero es conseguir una confirmación diagnóstica, la cual se basa en una exploración específica positiva, un estudio de imagen (Resonancia) y en el resultado de las infiltraciones de la región sacroiliaca. Es importante que el paciente entienda las infiltraciones, no como algo curativo, sino “diagnóstico-terapéutico”. En ocasiones una infiltración con anestesia local y corticoides puede aliviar durante largo tiempo (o incluso para siempre) el dolor, pero en otras, nos sirve para determinar el origen exacto del dolor. Si se realiza la infiltración en una zona que es la causa del dolor, el paciente va a manifestar un alivio inmediato tras la infiltración de la anestesia local, que puede durar desde unas horas a unos días. Por el contrario, si la medicación no se ha colocado en la proximidad de la zona afectada, el paciente no va a experimentar ningún tipo de mejoría, ni inmediata ni posteriormente.

¿Cuál es el tratamiento de las lesiones de la articulación sacroiliaca?

Si es un proceso de corta evolución, puede ser autoresolutivo o se puede beneficiar de tratamiento fisioterápico, pero en los casos crónicos hay que recurrir a denervación de la articulación sacroiliaca, mediante una técnica de radiofrecuencia en “empalizada”, y en ocasiones a la intervención quirúrgica, que practicamos de forma mínimamente invasiva, con una incisión de unos 4 cm, colocando unos bulones que fijan la articulación.

¿Qué papel tienen los tratamientos mínimamente invasivos en la cirugía de columna?

Son tratamientos que resultan muy atractivos y han supuesto un antes y un después para determinados procesos como pueden ser las fracturas vertebrales tratadas de forma percutánea mediante tornillos o la vertebroplastia/ cifoplastia y la ya mencionada artrodesis sacroiliaca. También se están empleando en tratamiento de hernias discales y estenosis de canal.

En cualquier caso, se debe mantener una filosofía simple: debemos de ser capaces de realizar al paciente con las técnicas denominadas mínimamente invasivas el mismo gesto quirúrgico que con la cirugía tradicional, causándole menos lesiones en los tejidos adyacentes, y obtener al menos el mismo buen resultado que con una técnica tradicional

¿En qué consisten la vertebroplastia y la cifoplastia?

Son técnicas que permiten sin hacer una incisión en la espalda, rellenar de cemento una vertebra fracturada habitualmente por la osteoporosis o por metástasis. Generalmente los pacientes que sufren una fractura osteoporótica son tratados con buen resultado de forma conservadora con bodys y fajas. En algunos casos, si transcurrido un tiempo determinado (aproximadamente 3 meses), persiste el dolor, se le puede realizar este tipo de tratamientos, que suelen proporcionar un alivio casi inmediato.

¿Cuál es el mayor reto de tratamiento que tiene actualmente un cirujano de columna?

Evidentemente el tratamiento de las deformidades del adulto, sobre todo las cifoescoliosis en los que el paciente está flexionado hacia adelante e inclinado hacia un lado, lo cual genera importante dolor y discapacidad funcional. Son situaciones que muchas veces van a empeorar con el tiempo y que se producen en pacientes “frágiles”. Si se posterga la cirugía excesivamente, la situación de la columna y las condiciones físicas pueden empeorar y finalmente nos encontraremos con un caso de peor solución. En estos casos por tanto hay que valorar no solo el contexto de su lesión de columna, sino también el estado óseo y su situación general (metabólica, nutricional, cardiorrespiratoria…) ya que se tratan de cirugías muy complejas y que se asocian a una tasa importante de complicaciones perioperatorias.