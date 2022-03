El quiromasaje de Miguel Angel Martin para calmar dolores

Miguel Angel Martin Martin es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de León, diplomado en Magisterio en la especialidad Educación Física por la Universidad de Salamanca, entrenador nacional de natación y voleibol, instructor de yoga por la Escuela Sanatana Dharma de Cestona y quiromasajista deportivo por la escuela Ised y Surya de Pamplona.

Nacido en Salamanca y afincado en Navarra desde 2003 como gerente en Instalaciones Deportivas Municipales, desde 2011 también ejerce como quiromasajista. La definición de quiromasaje es un conjunto de técnicas empleadas para manipular los tejidos grasos, musculares y la piel de una persona con el objetivo de calmar sus dolores. Miguel Angel Martin cuenta que “en 2020, con todo lo que nos aconteció con la pandemia, me propuse dar mis servicios, que están funcionando extraordinariamente y que están ayudando a muchísimas personas, ya que necesitamos darle una gran ayuda a nuestro cuerpo con todo lo que está pasando”.

Los beneficios que se consiguen con una sesión de 90 minutos son la recuperación física y psicológica de la persona al mismo tiempo, es una fusión y un trabajo completo para que la persona mejore en su mente y en su cuerpo. Martin explica que “si solo tratamos el cuerpo y no mostramos la forma mantenerse saludable no haríamos nada. Sería poner parches de mejora, pero constantemente la persona estaría pidiendo sesiones, y eso es lo que me diferencia del resto. Al trabajar los cuerpos tanto físicos como energéticos, la persona entra en un estado de paz, relax, equilibrio y armonía extraordinario con lo que rinde más en su puesto de trabajo, se concentra mejor y concilia mejor el sueño. En definitiva, se irá encontrando en un estado de paz y bienestar general”.

Miguel Angel Martin anima a todos a que lo comprueben: “Por lo menos que prueben una vez, ya que estoy ayudando a muchísimas personas y me `piden que por favor transmita esta inmensa ayuda. Saldrán totalmente renovados”.

Podemos contactar con él en el teléfono 623 192 790, en el mail m.martinmartin15@gmail.com y en sus cuentas de Instagram (miguelangelmartin15), Facebook (Martín Martín Miguel Angel Michmiguel) y LinkedIn (Miguel Angel Martín Martín).