Cuatro lugares para cuidarnos y ganar también autoestima

¿Cuántas veces nos hemos planteado cambiar de hábitos para llevar una vida más saludable? El sedentarismo u olvidarnos de algo tan básico como la piel sólo perjudica nuestro bienestar tanto exterior, como interior. Si empezamos a cambiar algunas rutinas y somos constantes notaremos los resultados en nuestro cuerpo y también en nuestra autoestima.

LA FÁBRICA: EL CROSSFIT COMO PUNTO DE UNIÓN DE LAS PERSONAS

El CrossFit es uno de los deportes que más ha ‘enganchado’ en los últimos años. Si unimos la mejora desde el primer día en parámetros como la resistencia, la fuerza o la composición corporal con la diversión entendemos por qué cada vez más gente se ha aficionado a él.

La Fábrica, en el polígono Areta de Huarte, es un centro muy especial para practicar CrossFit porque, como señalan sus responsables, “nuestro mayor activo es nuestra gente”. Ofrecen una gran variedad de clases en las que todos, independientemente del estado físico, tenemos un hueco y nos sentiremos a gusto. Y se respira un gran ambiente porque el CrossFit hace ahí de punto de unión entre todo tipo de personas. Time Cup, su zona social, potencia esto ya que después de entrenar podemos quedarnos comentando cómo ha ido el entrenamiento mientras tomamos algo con los compañeros. Además, imparten clases de halterofilia, entrenamientos específicos de fuerza, clases de movilidad y entrenamientos ‘Metcon’ (metabolic conditioning) para los quieran exprimir un poco más el ‘cardio’. También organizan charlas de nutrición y entrenamiento o distintos seminarios con expertos. , en el polígono Areta de Huarte, es un centro muy especial para practicar CrossFit porque, como señalan sus responsables, “”. Ofrecen unaen las que todos, independientemente del estado físico, tenemos un hueco y nos sentiremos a gusto. Y se respira un gran ambiente porque el CrossFit hace ahí de punto de unión entre todo tipo de personas. Time Cup, su zona social, potencia esto ya que después de entrenar podemos quedarnos comentando cómo ha ido el entrenamiento mientras tomamos algo con los compañeros. Además, imparten clases de halterofilia, entrenamientos específicos de fuerza, clases de movilidad y entrenamientos ‘Metcon’ (metabolic conditioning) para los quieran exprimir un poco más el ‘cardio’. También organizan charlas de nutrición y entrenamiento o distintos seminarios con expertos.

El centro tiene dos tipos de tarifas: los bonos de 10 clases, sin fecha de caducidad, y las tarifas mensuales. En éstas últimas encontramos la básica, de 8 clases y 4 horas de open box (entrenamiento libre) al mes; la intermedia, con 12 horas de clase al mes y open box sin límite; y la ilimitada, con las clases y sesiones de open box a las que queramos asistir. Acaban de lanzar una nueva tarifa, Mañanas, que incluye 12 clases y 2 horas de open box al mes en horario de 7 a 14 horas. Además, cuentan con una tarifa senior para mayores de 55 años con 8 clases al mes. Los movimientos y la intensidad se adaptan a cada persona y esta es la gran ventaja del CrossFit.

En La Fábrica nos lo ponen muy fácil porque tenemos la posibilidad de probar este deporte antes de apuntarnos gracias a una clase gratuita que podemos solicitar por email (info@crossfitlafabrica.com) o por WhatsApp (621 263 745). Sin duda, la mejor manera conocer todo lo que puede hacer el CrossFit por nuestra salud.

HYDRA: ACTIVIDAD FÍSICA MUY PERSONALIZADA

Hydra, ubicada en la calle Media Luna, siempre ha sido reconocida en Pamplona por su escuela de natación pero es más, mucho más. Para mejorar nuestra salud y bienestar nos ofrece su gran sala diáfana que alberga múltiples actividades: Pilates con máquinas Reformer con las que se consigue un trabajo muy controlado y seguro; Pilates de suelo con elementos variados; K-Stretch o la revolucionaria hamaca postural; Ballet Fit, que ahora es tendencia y se imparte en Hydra desde hace tres años; escuela de espalda para prevenir y mejorar lesiones; gimnasia para mayores con la que estos mejoran su día a día; y próximamente, yoga con alguna que otra novedad. En sus piscinas, además de las ya conocidas clases de natación, imparte Aquagym y gimnasia en el agua para embarazadas dirigida por sus matronas. , ubicada en la calle Media Luna, siempre ha sido reconocida en Pamplona por su escuela de natación pero es más, mucho más. Para mejorar nuestra salud y bienestar nos ofrece su gran sala diáfana que alberga: Pilates con máquinas Reformer con las que se consigue un trabajo muy controlado y seguro; Pilates de suelo con elementos variados; K-Stretch o la revolucionaria hamaca postural; Ballet Fit, que ahora es tendencia y se imparte en Hydra desde hace tres años; escuela de espalda para prevenir y mejorar lesiones; gimnasia para mayores con la que estos mejoran su día a día; y próximamente, yoga con alguna que otra novedad. En sus, además de las ya conocidas clases de natación, imparte Aquagym y gimnasia en el agua para embarazadas dirigida por sus matronas.

El centro trabaja de manera muy personalizada y activa. Cuenta con grupos reducidos donde se trabaja con máxima seguridad y control. Los grupos más amplios están siempre controlados y corregidos por sus monitores, y en ellos está garantizados el buen ambiente. También ofrece clases individuales para personas con patologías más complicadas o que prefieran trabajar de forma todavía más personalizada.

Hydra se adapta a cada uno de nosotros para garantizar nuestro bienestar. Cuenta con una fisioterapeuta que nos puede hacer un reconocimiento previo gratuito que comunica después a las monitoras. La mejor manera, sin duda, de trabajar con cada persona teniendo en cuenta sus circunstancias. Para el centro, la comunicación alumno y monitor es fundamental para conseguir buenos resultados, por eso es tan importante contar cualquier dolencia o patología previa.

En este espacio encontramos dos ventajas que lo hacen especial. Podemos apuntarnos libremente siempre que queramos (si bien en verano funcionan por quincenas) y tenemos a nuestra disposición una clase de prueba para probar la actividad y asegurarnos de que es lo que buscamos.

CENTRO BELAR: LA BELLEZA ES UN CONCEPTO GLOBAL, DE CARA, CUERPO Y MENTE

Centro Médico Estético Belar, ubicado en la calle Castillo de Maya de Pamplona, está dirigido por Begoña Echeverría, profesional con más de 20 años de experiencia en la belleza y en el cuidado de la piel. Ella es quien explica qué es lo más importante si queremos empezar a cuidarnos (o seguir haciéndolo). El, ubicado en la calle Castillo de Maya de Pamplona, está dirigido por Begoña Echeverría, profesional con más de 20 años de experiencia en la belleza y en el cuidado de la piel. Ella es quien explica qué es lo más importante si queremos empezar a cuidarnos (o seguir haciéndolo).

“Los cuerpos del verano se trabajan en invierno. Ahora es un buen momento para hacer un tratamiento de choque durante tres meses. Cuanto antes empecemos la operación bikini o bañador, porque los hombres también se cuidan, mejor”, explica. Añade que cada persona es única, por lo que el tratamiento se hace a medida: “No es lo mismo alguien con diez kilos de más que va a necesitar un nutricionista, una chica joven que está en su peso pero tiene un poco de celulitis o alguien que tiene una buena figura pero acumula grasa en abdomen y glúteos”.

Belar siempre se ha distinguido por contar con aparatos de última generación y marcas cosméticas de alto nivel, con la supervisión además de su doctor si es necesario. Todos sus equipos tratan de manera precisa alteraciones de la piel, celulitis, mala circulación, grasa, flacidez, etc. En esta época los tratamientos que más realizan son contra la grasa abdominal, la piel de naranja y la flacidez de la cara interna de piernas y brazos. También trabajan mucho las rodillas, una zona que preocupa bastante. De forma manual (lo que permite valorar cómo está el cuerpo), realizan un masaje muy efectivo para eliminar la retención de líquidos en piernas y espalda y marcar cintura. “Me gusta mezclar radiofrecuencia resistiva con presoterapias y masajes mecánicos, y ahora estoy encantada con nuestra última incorporación Zionic, un aparato capaz de reducir grasa, mejorar la celulitis y reafirmar en la misma sesión. Llevamos unos meses trabajándolo con resultados espectaculares”, explica Begoña Echeverría.

Su forma de trabajar se basa en la idea de que la belleza es un concepto global, de cara, cuerpo y mente. Primero realizan un diagnóstico previo para conseguir que el resultado sea óptimo. Siempre recomiendan un protocolo estudiado a partir de las diferentes técnicas presentes en el Centro, actividad física si no se tiene una rutina deportiva y una buena alimentación complementada con cosmética y nutricosmética. Begoña Echeverría cuenta que “si no se practica ninguna actividad física, yo aconsejo empezar a correr en el club de mujeres Running Pamplona, un club que creé con unas amigas y donde tenemos actividades de iniciación y también más avanzadas. Es una buena manera de empezar a practicar deporte”.

AQUABIDE: DONDE SIEMPRE ENCONTRAREMOS UNA ACTIVIDAD QUE NOS GUSTE

Aquabide en la calle Sangüesa de Pamplona para, además de vernos bien, sentirnos bien. Explican desde el centro que el ejercicio no sólo hace que nos encontremos bien físicamente: “Nosotros vamos más al interior porque ya sólo la liberación de endorfinas nos hace vernos de forma diferente y esto va acompañado por un aumento de la autoestima. La clave es sentirse bien por fuera, pero también por dentro”. Variedad y un amplísimo horario. Es lo que ofreceen la calle Sangüesa de Pamplona para, además de vernos bien, sentirnos bien. Explican desde el centro que el ejercicio no sólo hace que nos encontremos bien físicamente: “Nosotros vamos más al interior porque ya sólo la liberación de endorfinas nos hace vernos de forma diferente y esto va acompañado por un aumento de la autoestima.”.

En Aquabide será casi imposible que no encontremos una actividad que no nos guste o no encaje con nuestros objetivos. Hay tal variedad que podremos practicar spinning, body-pump, zumba, mantenimiento físico, pilates, cross training, aquaerobic, aquafitness, GAP (glúteos, abdominales y piernas), core, entrenamiento en suspensión, streching, yoga, cursos de natación, etc. Además, el centro tiene un horario muy amplio que se adaptará a nuestro ritmo de vida, incluso al de aquellos que trabajan con jornada partida y quieren aprovechar el mediodía para hacer deporte.

Sus instalaciones están recién renovadas gracias a un ambicioso plan de reforma. Por sólo citar algunos ejemplos, encontraremos completamente transformada las zonas de pesas y cardio, y se ha habilitado una sala específica para Cross training. Todo ello con la tecnología más puntera porque las máquinas cuentan con una pantalla individual en la que poder ver la televisión o entrar en internet. Como explican en Aquabide, “se trata de que no tengas excusas para quedarte en casa. Hay que moverse, hacer algo, porque practicar deporte es salud”.

El dinero será también es una excusa menos, ya que durante este mes de enero ofrecen una promoción para nuevos socios de 40 euros, que incluye matrícula y cuota de enero. Además, con esta promoción tendremos asegurada nuestra plaza para las piscinas de verano.