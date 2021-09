Clínica Tudela es un centro de asistencia médica situado en el centro de Tudela que presta servicio a la Ribera Navarra y provincias limítrofes y está integrado por acreditados profesionales de la salud. Ofrece atención médica en diversas especialidades: Cardiología, Medicina vascular, Dietética y Nutrición, Medicina General y de Familia, Medicina Deportiva y Ecografías. Atienden a particulares y seguros de salud ( Acunsa, Mafre, Aegón,Hna y Santa Lucía).

Dietética y Nutrición

Septiembre es época de objetivos, de marcarse metas y de intentar sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y la alimentación suele ser siempre uno de los pilares pendientes a trabajar. Aixa Navascués Álava y Marta Cornago Serrano son dos nutricionistas “enamoradas de esta especialidad” y son las encargadas en la Clínica Tudela de la educación nutricional. “Nuestro objetivo es conseguir un cambio en la conducta alimentaria del paciente , enseñando no solo qué alimentos escoger si no también cómo elaborarlos para sacarles el máximo partido. “Les descubriremos incluso técnicas culinarias diferentes”. No es tanto elaborar dietas puntuales si no cambiar los hábitos. Esa es la clave en realidad.

Esa y los tratamientos personalizados. Cada paciente es un mundo, por eso ofrecen un abordaje nutricional específico con personas que puedan presentar diferentes patologías. Y, por supuesto tienen en cuenta las diferentes necesidades de las distintas etapas. Desde nutrición infantil a nutrición de la tercera edad pasando por una nutrición más específica como puede ser la deportiva. “Todo con el objetivo de lograr un bienestar físico y el equilibrio emocional que permita a cada persona tener el mejor estado de salud posible”.

Trabajan con mediciones antropométricas y una báscula de Bioimpedancia, “lo que nos proporciona resultados sobre nuestra composición corporal tanto en agua , grasa, masa muscular... y con estos datos fundamentales podemos elaborar una nutrición totalmente individualizada para el paciente”.

Desde Clínica Tudela lo tenemos claro: “Nuestro objetivo es ayudar a nuestros pacientes a que consigan los suyos”.

Cardiología

La Doctora Idiazábal estará al frente de la especialidad de cardiología. “Pensada para pacientes que ya tienen una enfermedad de corazón diagnosticada y precisen de seguimiento; como para individuos en prevención primaria, es decir, que presentan riesgo de enfermar por diferentes motivos (factores de riego, malos hábitos, antecedentes familiares de cardiopatía, etc...”, explica la cardióloga.

Ser diabético, fumador, hipertenso… son algunos de los factores de riesgo que aumenta las posibilidades de sufrir alguna complicación grave. “Hay que intentar controlar esos factores adoptando un estilo de vida saludable y a veces asociando también medicación”, afirma Idiazabal. Cuando ha habido una patología en la familia también conviene llevar cierto control y acudir a consulta para realizar alguna pruebas, por lo menos una primera para evaluar la situación. “Muchas veces no es una consulta puntual si no un seguimiento en el tiempo”. En todos estos casos la prevención es clave.

Hay algunos síntomas que pueden estar relacionados con cardiopatía, como es el dolor torácico, las palpitaciones, la disnea (dificultad respiratoria, sensación de falta de aire) y conviene consultar con el médico. Otro motivo frecuente de consulta suele ser la derivación desde el médico de cabecera o empresa por detectar soplo a la auscultación o alteraciones en el ECG, en gente aparentemente sana, en un reconocimiento rutinario. En esos casos conviene completar el estudio con un ecocardiograma.

Otra área es la dedicada al deporte, ya que se realizan reconocimientos médicos. “Si no has hecho nunca deporte y quieres empezar alguno de forma intensa no está de más hacer un reconocimiento para descartar patologías que pueden suponer un riesgo”, explica. “También hacemos informes de aptitud deportiva porque en algunas pruebas, como la recientemente celebrada cicloturista Quebrantahuesos, te exigen un certificado de aptitud”.

Medicina vascular

El doctor Javier Pérez Monreal estará al frente de la consulta de Medicina Vascular. La especialidad destinada a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes que sufren patologías vasculares, arteriales, venosas, linfáticas o de la microcirculación. Aunque la consulta de la Clínica Tudela estará muy focalizada en la flebología, el tratamiento de las varices en cualquiera de sus estadios. “Desde las arañas puramente estéticas hasta diagnósticos más complicados de trombosis e incluso úlceras”, explica el médico que cuenta con un certificado europeo de nivel 2 (European Board of Phlebology), como experto y formador en esta disciplina.

Como en la mayoría de los casos en esta disciplina, un diagnóstico temprano es clave para la evolución del paciente. “Sobre todo con las varices clínicas en las que un buen tratamiento y una pauta de seguimiento es muy importante para evitar complicaciones posteriores como pueden ser las úlceras o incluso las hemorragias”, explica. Más del 50% de la población las sufre en mayor o menor grado. “Hay personas que tienen solamente dilataciones superficiales que son, sobre todo, cuestiones estéticas y pacientes que tienen casos más complicados que requieren un tratamiento más urgente”.

Este tipo de patologías son más frecuentes en mujeres pero los casos más graves en algunas ocasiones son de hombres ya que ellos acuden mucho más tarde a la consulta, muchas veces cuando tienen ya varices importantes y con complicaciones. Complejidades que comienzan a nivel de la piel. “La piel empieza a hincharse, hay alteraciones tipo eczemas, dermatitis, se pigmenta la piel, se pone más oscura, se inflama la grasa debajo de la piel y al final casi la evolución natural sería que apareciera una úlcera”.

El Doctor Pérez Monreal es experto en todas las técnicas endovenosas (sin cirugía abierta) que existen para tratar las varices de forma ambulatoria, sin ingreso, y de forma muy poco agresiva para el paciente como son: escleroterapia ecoguiada con espuma, láser endovenoso y cianocrilato (pegamento de uso médico).

Aunque lo cierto es que más de la mitad de las consultas son de estética. “Acuden porque tienen arañas que afean las piernas y eso sí puede mejorar mucho con el tratamiento adecuado. Existen sustancias que se llaman esclerosantes que se inyectan directamente en la vena y que tienen grandes beneficios y que también se pueden inyectar en forma de espumas para mejorar algunos resultados. Pero destaca sobre todo la técnica de crioesclerosis, que es muy eficaz para tratar arañas rojizas”.

Aunque el láser también es una opción que tiene bastante marketing detrás, sin embargo no está tan demostrado su éxito. La clave está en hacer un buen diagnóstico, realizando siempre y a todos los pacientes, una ecografía de las venas ( eco-doppler), cuanto más temprano mejor, y elegir el tratamiento personalizado a cada paciente”.