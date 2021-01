Actualizada 28/01/2021 a las 15:01

El cambio de hábitos provocado por la pandemia y su confinamiento, los excesos de la Navidad… todo suma o más bien resta. Nos resta bienestar y salud y, en algunos casos, incluso, se hace visible en nuestra silueta con la aparición de michelines, piel de naranja, estrías… Como sabemos que a todos nos gusta sentirnos bien y “estar” bien, te recomendamos algunos profesionales que te ayudarán a cumplir tus objetivos. Porque recuerda: en temas de salud y bienestar es más importante que nunca contar con asesoramiento cualificado. 3,2 ,1…¡Vamos a ello!

Hydra

Son ya 35 años los años que Hydra viene prestando servicio en Pamplona Aunque por lo que más se conoce el centro es por su escuela de natación, Hydra también ofrece otros servicios relacionados con la actividad física de calidad (tanto en agua como en seco) enfocada a la mejora de la salud. “Nuestras piscinas climatizadas nos permiten desarrollar actividades acuáticas, como aquagym, gimnasia en el agua para mayores, rehabilitación, etc.”, explica Anabel Percaz Arrieta, responsable de Atención al Cliente.

El servicio de Fisioterapia dirige diferentes actividades orientadas a la mejora física y la prevención y el tratamiento de dolencias: tratamientos en cabina para rehabilitar problemas osteo-musculares; actividades como el K-Stretch, un método especialmente enfocado a la mejora muscular y articular; la denominada Escuela de Espalda para aliviar y prevenir las dolencias en esta zona; y sesiones de abdominales hipopresivos.

Además, el centro imparte clases individuales y en grupos reducidos de Pilates (en máquina y suelo), gimnasia de mantenimiento para personas mayores y clases de Ballet Fit, disciplina perfecta para ponerse en forma.

La responsable de Atención al Cliente de Hydra anima a todo aquel que todavía no conozca el centro a que lo haga. “Les ayudaremos a conseguir sus objetivos de pérdida peso, de recuperación de lesiones o de mejora de salud en general. Es un momento óptimo para iniciar actividades de natación, gimnasia, pilates u otros servicios de salud. En Hydra encontrarán la máxima profesionalidad y garantía absoluta de seguridad ya que contamos con el "Certificado de apertura segura de instalaciones deportivas”. Además, funcionamos con grupos muy reducidos”, concluye.

Aquabide

En Aquabide tienen claro cuáles son las claves para comenzar este mes “con energía, positividad y, sobre todo, con muchas ganas de mejorar la calidad de nuestras vidas” y es a través del ejercicio físico. “El deporte es fundamental, tan importante como comer bien”, explica Sara Rozas Martínez, monitora de actividades y entrenadora personal. “Por eso siempre recomendamos ponerse en manos de profesionales titulados. Con la salud no se juega”. "El deporte nos ayuda a mejorar los niveles de colesterol, grasas, ganar músculo, mejorar el sistema cardiovascular, pero también nos ayuda a liberar el estrés, desconectar, ganar confianza, superarse. No sólo se hace deporte para adelgazar, eso es menos relevante, se puede sacar mucho más de hacer deporte", añade su compañera Oihane Martínez Oroz, monitora de spinning y sala de Aquabide.

Las actividades que recomiendan dependen de los gustos de cada persona y el objetivo que se haya marcado. "Si te gusta la música y quieres quemar calorías, te aconsejaría cualquier actividad rítmica, tipo Zumba, Body Combat, Spinning...", afirma Sara. "El spinning salvo por indicación médica lo puede practicar todo el mundo", explica Oihane. "Desde mayores de 16 años, hasta embarazadas, personas con obesidad... Cada uno a su ritmo y haciendo pequeñas modificaciones para que se sientan más cómodos y disfruten", asegura. "Si en cambio lo que quieres es tonificar y sudar nos iríamos a Entrenamientos Funcionales, Hitt, Body Pump, Abdominales… Y si, por ejemplo, tu objetivo es mejorar tu suelo pélvico, la estabilidad del core o simplemente te gustan más las actividades de cuerpo y mente, te recomendaría que probaras hipopresivos, pilates, yoga, Body Balance…",añade Sara. Las opciones son múltiples, ya no hay excusa para no ir al gimnasio.

Lo perfecto sería hacerlo por lo menos dos días. "Menos no sirve de nada", dice Sara tajante. "Yo siempre explico que de 24 horas que tiene el día, por siete días de la semana, si no somos capaces de sacar 3 horas a la semana para dedicárnoslas a nosotros mismos, es que realmente no nos queremos lo suficiente, como para cuidarnos lo más mínimo", añade.

Centro de Belleza Martha

Este centro dispone de varios tratamientos para ayudarnos a mantener la silueta. El plan saludable corporal es una combinación de masajes realizados con aparatología innovadora (LPG Endermology) y masajes manuales realizados en cabina con la tecnología Slim Drone de Skeyndor. A esto se añaden los productos para aplicar en casa y el asesoramiento de una nutricionista durante tres meses.

“Realizamos un estudio gratuito con MSB Analaizer que utiliza un sistema de doble detección bio-impedencia técnica para determinar la composición corporal por medio de la medición de la resistencia eléctrica del cuerpo. Esto nos permite personalizar los tratamientos”, explica Marta Lizarbe, responsable de Centro de Belleza Martha.

Además del plan corporal, Centro de Belleza Martha dispone de bonos de zona localizada para aplicar radiofrecuencia y masaje con Fisosphere, que utiliza la tecnología DES exclusiva que dispone de 16 programas dedicados a la celulitis, elasticidad de la piel y envejecimiento del tejido. Para concertar cita, puedes llamar al 603 48 82 26 o enviar un WhatsApp. Debido al estado actual de la pandemia, el centro no recibe sin cita previa.

Dietética y Nutrición Nieves Cerdán

Nieves Cerdán atiende desde hace un año su consulta privada de Dietética y Nutrición en el Instituto Navarro de Especialidades de Tudela.

Se trata de un servicio personalizad dirigido a cualquier persona que quiera cuidarse, mejorando su salud a través de la mejora en su alimentación. Engloba la valoración del estado nutricional, el estudio de la composición corporal, los antecedentes personales, hábitos y datos de relevancia clínica, así como el historial dietético y otros cuestionarios necesarios para identificar los problemas dietético- nutricionales. Una vez se cuenta con esa valoración, se entrega “la dieta” en función de las características y objetivos individuales del paciente. Otro punto importante es la planificación y seguimientos periódicos para ver el progreso del paciente, incluyendo además la elaboración de menús personalizados.

Otro de sus servicios es el que se conoce como proceso de reeducación alimentaria, que está muy relacionado con los seguimientos y controles. Son sesiones que incluyen la resolución de dudas, el aprendizaje sobre el etiquetado y composición de los alimentos, desmontar mitos alimentarios, Informar sobre “dietas de moda” etc.

“Hay otro tipo de sesiones en las que nos enfocamos más hacia la persona y hablamos sobre la motivación y valoramos el compromiso para conseguir los objetivos… en definitiva, aspectos que no son cuantificables con números”, explica Nieves Cerdá.

También destaca la nutrición deportiva, en la que se realiza una valoración como la anterior pero más específica. Se pauta en función de los objetivos del deportista, planificación según entrenamientos y otras necesidades.

Las personas interesadas en concertar cita en la consulta de Nieves Cerdán pueden hacerlo en el teléfono 948 40 30 53.

Altafit

"La actividad física y la dieta siempre van unidas de la mano. Por mucho que una persona haga mucho ejercicio, si no lleva unos patrones de alimentación, difícilmente conseguirá sus objetivos. Por lo que ambas son muy importantes." Quien habla tan segura es Ekain López, del gimnasio Altafit que actualmente cuenta con cuatro centros en Navarra: Estación de autobuses, Ronda norte, Ansoáin e Iturrama. "Sumamos más de 7 - 000 metros cuadrados, que para los tiempos que corren toda amplitud de espacios es muy positiva", explica. "Además, para la gente que tiene miedo a meterse en espacios cerrados, tenemos una oferta outdoor muy completa de manera diaria. Con actividades como G4run, salidas al monte, entrenamientos en nuestras terrazas…", añade.

Sabiendo que unos de los principales problemas a los que se enfrentan los gimnasios es la gente que se apunta con muchas ganas y al poco tiempo abandonan los buenos propósitos, en Altafit acaban de incorporar un método de entrenamiento llamado Training Check, que les permite realizar un seguimiento a todas las personas que quieran mejorar y animarles para que no lo dejen. "También, estamos mejorando nuestro servicio de entrenadores personales con la incorporación de la empresa F4Trainer. Todo esto con el objetivo de que la gente no lo deje a la primera de cambio", asegura.

La salud no es solo la ausencia de enfermedad. "Salud es sentirse bien y eso incluye, aspectos físicos, psicológicos y sociales. El deporte mejora el estado de animo de forma natural, algo que veo muy necesario por la situación actual", dice segura Ekain López de Altafit.

Nutrivia

Nutrivia abrió sus puertas en febrero del 2007 como centro de asesoramiento dietético y nutricional. Entre sus servicios realiza planes nutricionales para disminuir la obesidad, aumentar peso y tratar diferentes enfermedades como niveles elevados de colesterol y diabetes; evalúa la alimentación durante el embarazo; y presta asesoramiento a personas que quieren empezar a seguir una alimentación vegetariana o vegana.

Patricia Lloves dietista – nutricionista colegiada (NA0018) y responsable de Nutrivia propone algunos consejos para ayudar a cuidar la silueta: “Hay que aprender a comer, sin prisa. El aprendizaje lleva su tiempo. No sirve de nada seguir una dieta de pérdida de peso de forma estacional porque una vez finalice, es probable que se vuelva a recuperar el peso perdido. Lo eficaz, es conseguir llevar una alimentación adaptada a las necesidades y gustos de cada persona, sin dietas estrictas. Encontrando el equilibrio entre lo que “deberíamos comer” y lo que nos gusta. No hay que martirizarse”, puntualiza.

La atención personalizada es uno de los valores añadidos de Nutrivia. Patricia Lloves elabora el plan nutricional del paciente en base a sus gustos y necesidades. “No mando pastillas ni suplementos para perder peso. La primera consulta tiene una duración de una hora. En esta primera visita, se hace una encuesta nutricional muy exhaustiva y así ajustar la dieta a sus necesidades. En los seguimientos, los pacientes aprenden conmigo a elaborar sus propios menús. Mi implicación es total”, detalla Lloves.

La dietista- nutricionista destaca la importancia de contar con el asesoramiento cualificado de un dietista – nutricionista colegiado que guíe y acompañe al paciente en el camino hacia la alimentación saludable. “Por salud y no solo por estética”, subraya.