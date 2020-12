"Es muy importante que los padres den ejemplo a sus hijos con buenos hábitos alimenticios"

Una niña come una rodaja de sandía

La Asociación Nacional de fabricantes de Productos de Dietética Infantil (ANDI) es una entidad con más de cuatro décadas de vida que aglutina a un conjunto de empresas dedicadas a fabricar y comercializar alimentos para niños. A día de hoy, este mercado mueve en España entre 230 y 260 millones de euros, según Mercasa.

Con su ayuda de ANDI, resolvemos a continuación algunas cuestiones clave, como hacia dónde va el sector y cuáles son las últimas tendencias en alimentación infantil.

¿CÓMO ES EL MERCADO DE PRODUCTOS INFANTILES EN ESPAÑA?

Según el último informe de Mercasa, el mercado total de alimentos infantiles en la distribución alimentaria durante 2019 se acercó a las 58.000 toneladas y los 230 millones de euros. Los productos listos para tomar (potitos, postres lácteos, galletas, papillas líquidas y zumos) aportan más del 50% del valor total de estos alimentos y después se sitúan las leches infantiles y los cereales. Otras estimaciones más amplias, en las que se incluyen leches en polvo, líquidas de continuación y crecimiento, cereales y papillas, potitos-tarritos y bolsitas consideran que el mercado puede llegar hasta los 260 millones de euros.

ALIMENTOS INFANTILES Y EXCESO DE AZÚCAR

En ANDI están de acuerdo con que el exceso de azúcares totales no es recomendable en la dieta, y en concreto en la población infantil. Por eso, a industria trabaja día a día en el diseño de alimentos sin azúcares añadidos y reduciendo al máximo el contenido total de azúcares en sus productos. Además, en comparación con el resto de los productos de alimentación, los productos de la categoría de alimentación infantil no tienen edulcorantes. Por otro lado, es necesario dotar de información suficiente al consumidor sobre el azúcar, los diferentes tipos que existen: hidratos de carbono y azúcares libres o añadidos frente a los azúcares naturalmente presentes en los alimentos, cuyo efecto no es perjudicial para la salud. La clave a la hora de consumir alimentos que contengan azúcares añadidos está en hacer un consumo moderado de ellos e integrarlos en una dieta variada y equilibrada, en la que se incluya una dosis adecuada de agua y actividad física.

¿HASTA QUÉ EDAD SE CONSIDERA QUE UN ALIMENTO ES INFANTIL?

Los productos que están bajo el ámbito de actuación de ANDI están dirigidos a niños de 0 a 3 años. Las empresas que forman parte de ANDI ofrecen soluciones dietéticas a las necesidades nutricionales de los niños según la edad: preparados para lactantes (0-6 meses); preparados de continuación (6-12 meses); preparados de crecimiento (12-36 meses), cereales infantiles, menús infantiles, bolsitas, snacks infantiles, purés de frutas y verduras o pescados y carnes.

¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE NUTRICIÓN INFANTIL?

Según el último informe de Mercasa (2019), la categoría que muestra un gran dinamismo dentro de la alimentación infantil es la de los productos ecológicos. Las demandas crecieron por encima del 20% hasta alcanzar los 13,5 millones de euros, pero su importancia en el conjunto todavía es reducida, pues representa el 6% del total del mercado.

¿QUÉ DEMANDAN LOS PADRES? ¿ESTÁN MÁS INFORMADOS O SON MÁS EXIGENTES QUE ANTES O NO?

Los padres cada vez demandan más información relativa a ingredientes y perfil nutricional, y suelen tener en las redes sociales una de sus principales fuentes, con el riesgo que ello conlleva de la falta de rigor científico en muchas de las fuentes consultadas. Por otro lado, el consumidor es cada vez más exigente y demanda cada vez más información de los productos que consume. Demanda también temas relacionados con la sostenibilidad, como proveedores locales, packaging más ecológico, menos emisiones de Co2, consumo de agua…

¿SIGUEN CALANDO LOS BULOS Y LAS FALSAS CREENCIAS?

Recientemente, ANDI celebró dentro de su congreso virtual, una ponencia dedicada precisamente a los bulos que pueden encontrarse en redes sociales relacionados con la alimentación infantil. El experto consultado, el nutricionista y comunicador Luis Alberto Zamora, puso ejemplos de bulos que aún siguen apareciendo en redes, como que el consumo de leche produce mocos o que el consumo de fruta por la tarde altera a los niños por su cantidad de fructosa.

¿QUÉ PODEMOS HACER TODOS PARA QUE LOS NIÑOS COMAN MEJOR?

Es importante que los padres puedan recibir formación por parte de especialistas y, sobre todo, como destacó la doctora Enriqueta Román (miembro del Departamento de Pediatría del Hospital Puerta de Hierro de Madrid) en el último Congreso de FESNAD, es muy importante que los padres den ejemplo a sus hijos con buenos hábitos alimenticios en los primeros años de vida. Es prácticamente imposible que un niño pueda desarrollar estos buenos hábitos si sus padres no los desarrollan.

