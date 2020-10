Un psiquiatra recomienda dedicar quince minutos al día a "no hacer nada"

Actualizada 06/10/2020 a las 13:28

El psiquiatra, psicólogo y profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra Fernando Sarráis aconseja dedicar al menos quince minutos al día a "no hacer nada", para afianzar un proceso de introspección y autoconocimiento que haga a la persona sentirse más libre.

Sarráis, que ha publicado el libro '30 consejos para una vida feliz', asegura en un comunicado de la Universidad de Navarra que durante esos periodos de "no hacer nada" aparecen en la conciencia "ciertos contenidos sobre los que no queda más remedio que pensar pues no pueden llevarse a la práctica en ese momento".

La clave, explica el psiquiatra, es "preguntarse una y otra vez ¿por qué? y tratar de encontrar una respuesta lo más sincera posible. Así, uno puede preguntarse: ¿por qué estoy triste o contento?, o ¿por qué he hecho las cosas que he hecho hoy?".

De este modo, asegura, con perseverancia, se afianzará un proceso de introspección y autoconocimiento, que “permite actuar de modo más acorde con los propios objetivos de la vida y sentirse protagonista de la propia existencia, que equivale a sentirse libre”.

El psiquiatra considera que, después de la crisis sanitaria, se valorarán más las relaciones sociales de amistad y familia, la salud física, el trabajo y las manifestaciones culturales y educativas comunitarias.

El experto, quien cree en este sentido que el ser humano "ha sobrevivido a grandes crisis, y sobrevivirá a esta”, destaca que lo importante “es aprovechar la experiencia para mejorar personal y colectivamente”.

Por ello, afirma que “es momento de fomentar la esperanza de tiempos mejores y el optimismo” y recurrir a “principios básicos” que aportan seguridad, confianza y optimismo y neutralizan el miedo.

Algunos de esos principios, señala, son el amor de personas cercanas, la cultura, el conocimiento o la experiencia acumulada durante la vida personal: “Considerar estas realidades que todos tenemos en mayor o menor medida es una estupenda estrategia para mantener la salud mental”.

Sarráis apunta que “no basta con vivir, o sobrevivir, sino que hay que aspirar a ser feliz, no solo durante las vacaciones o fiestas, sino todos los días de la vida”.

En esta publicación describe y explica 30 estrategias prácticas para vivir en positivo, con paz y alegría, algunas de las cuales invitan a la autoreflexión, al autodominio y al desarrollo del sentido del buen humor.