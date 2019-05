Encontrar el talento de cada uno y no detenerse, claves para alcanzar el éxito

Actualizada 02/05/2019 a las 09:20

Encontrar el talento de cada uno y no detenerse ante los que dicen que una idea o iniciativa es "imposible" de llevarse a cabo, son algunas de las claves para alcanzar el ansiado éxito que el profesor e investigador de Neurooncología en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas (Estados Unidos), Juan Fueyo, ha descrito en su libro 'Te dirán que es imposible'.

Precisamente, 'imposible' es la palabra que le dijeron varios virólogos cuando les dijo que había desarrollado en el año 2003, junto a su mujer Candelaria Gómez Manzano, un virus modificado, el Delta-24, que ataca a las células tumorales cerebrales respetando a las sanas, y que actualmente está siendo investigado en estudios clínicos para el tratamiento de las formas más agresivas del cáncer cerebral.

Pero esta palabra también retumba en uno mismo cuando se piensa en una idea diferente y distinta a lo que hay. Superar la negativa interna y, posteriormente, la externa es, tal y como ha asegurado el doctor Fueyo, la clave para evolucionar, para alcanzar o estar más cerca del éxito.

"Si sabes que te van a decir que algo es imposible, y cuando formulas la pregunta sonríes es cuando sabes que no va a cambiar lo que quieres hacer. Si alguien te da razones argumentadas del motivo por lo que cree que es imposible es bueno que le escuches porque a lo mejor es una locura, pero el mero hecho de que te digan que eso es imposible no te puede detener", ha asegurado.

Aunque cada persona es diferente, si se define el éxito como la forma de lograr lo que más se quiere hacer, el profesor e investigador ha subrayado la importancia de conocer el talento de cada uno. Y es que, hay demasiadas personas que trabajan en cosas que no le gustan, pasándolo mal sin saber cómo transformar su talento en su profesión.

Para encontrarlo, la clave está en sentarse y pensar. "Si alguna vez has pensado que eres bueno en algo o que te gusta hacer mucho una cosa pero sólo lo haces en vacaciones, es el momento de sentarse y ver cómo puedes desarrollar ese talento. Conozco a gente que sabe muchos idiomas y que trabaja en un trabajo que no tiene ninguna relación con esa capacidad, en lugar de ser traductores o profesores en escuelas de idiomas, aunque sea en sus ratos libres", ha argumentado Fueyo.

Pero aunque se haya evitado desmoronarse ante los que dicen que algo es imposible y se esté potenciando el talento innato, en muchas ocasiones no se alcanza el éxito deseado y es ahí donde juega un papel importante la suerte. No obstante, y a pesar de que no se puede luchar contra ella, es importante estar preparado para el momento en el que pueda llegar.

"Muchas veces las decisiones más importantes de nuestra vida las tomamos de una manera irracional y en ellas la suerte influye muchísimo. El haber nacido en una familia rica ya te puede estar dando más suerte frente a haber nacido en una pobre, pero hay un tipo de suerte que consiste en que te llega la oportunidad cuando estás preparado", ha comentado.

Es, por tanto, el trabajo "duro" una de las bases más importantes para alcanzar el éxito y, por ende, estar preparado para el momento en el que llegue, o no, la suerte. En este punto, el doctor ha negado que se pueda morir de éxito, como tampoco se puede morir uno de felicidad o de alegría. "Puedes tener éxito muriendo, pero no morir de éxito", ha apostillado.

Todos estos temas son abordados a lo largo de su libro en el que, además, enseña, gracias a sus propias vivencias, algunas técnicas que ayudan a buscar recursos y encontrar las soluciones necesarias para crecer a nivel laboral y personal. Asimismo, recopila historias de otros triunfadores y los caminos que tuvieron que recorrer para conquistar el éxito como, por ejemplo, Michael Jordan, Bill Gates o Barak Obama.

Selección DN+