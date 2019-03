Dormir la siesta todos los días ayuda a controlar la hipertensión

Actualizada 10/03/2019 a las 09:41

Las personas que duermen la siesta de mediodía tenían más probabilidades de conseguir una notable disminución de la presión arterial en comparación con las que no lo hacen, según una nueva investigación presentada en la 68ª Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología.



"El sueño del mediodía parece disminuir los niveles de presión arterial en la misma magnitud que otros cambios en el estilo de vida, como la reducción de la sal y el alcohol, que pueden reducir los niveles de presión arterial entre 3 y 5 mm Hg", explica Manolis Kallistratos, cardiólogo del Asklepieion General Hospital de Voula (Grecia), y uno de los coautores del estudio, mientras un medicamento antihipertensivo de dosis baja generalmente disminuye los niveles de presión arterial entre 5 y 7 mmHg de media.



En general, echarse una siesta durante el día se asoció con una caída media de 5 mm Hg en la presión arterial, lo que, según los investigadores, está a la par con lo que se esperaría de otras intervenciones ya conocidas para disminuir la presión arterial. Además, por cada 60 minutos de sueño en la mitad del día, la presión arterial sistólica promedio de 24 horas disminuyó en 3 mm Hg.



"Estos hallazgos son importantes porque una caída en la presión arterial de tan solo 2 mm Hg puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares como un ataque al corazón hasta en un 10 por ciento --explica Kallistratos--. Según nuestros hallazgos, si alguien tiene el lujo de tomar una siesta durante el día, también puede tener beneficios para la presión arterial alta. La siesta se puede adoptar fácilmente y por lo general no cuesta nada".



Este es el primer estudio que evalúa prospectivamente el efecto del sueño al mediodía sobre los niveles de presión arterial en personas cuya presión arterial está razonablemente controlada, según los investigadores. El mismo equipo de investigación descubrió previamente que las siestas estaban asociadas con una reducción de los niveles de presión arterial y que se prescribían menos medicamentos antihipertensivos entre las personas con lecturas de presión arterial muy altas.



"Cuanto más altos sean los niveles de presión arterial, más pronunciado será el esfuerzo por disminuirlo. Al incluir a personas con una presión arterial relativamente bien controlada, podemos sentirnos más seguros de que cualquier diferencia significativa en las lecturas de la presión arterial probablemente se deba a la siesta", añade el cardiólogo.



El estudio incluyó a 212 personas con una presión arterial media de 129,9 mm Hg. De media tenían 62 años y poco más de la mitad eran mujeres. Aproximadamente 1 de cada 4 participantes eran fumadores y / o tenían diabetes tipo 2. Los grupos fueron similares en cuanto a los factores de riesgo para enfermedades del corazón, excepto que había más fumadores en el grupo de siesta.



Los investigadores evaluaron y registraron la presión arterial durante 24 horas consecutivas, el tiempo de siesta (la duración promedio fue de 49 minutos), los hábitos de estilo de vida (por ejemplo, el consumo de alcohol, café y sal, los niveles de actividad física) y la velocidad de la onda del pulso, una medida de rigidez en las arterias. Los participantes usaron un monitor ambulatorio de presión arterial para medir y hacer un seguimiento a intervalos regulares durante la vida diaria de rutina, en lugar de solo una vez en la clínica.



En sus análisis, los investigadores ajustaron los factores conocidos por influir en los niveles de presión arterial, incluidos la edad, el sexo, el estilo de vida y los medicamentos. No hubo diferencias en cuanto al número de medicamentos antihipertensivos tomados entre los dos grupos, y las pruebas de velocidad de onda de pulso y ecocardiogramas también fueron similares.



En general, la presión arterial sistólica promedio de 24 horas fue 5,3 mm Hg más baja entre los que tomaron una siesta en comparación con los que no lo hicieron (127,6 mm Hg frente a 132,9 mm Hg). Al observar ambos números de presión arterial, las personas que dormían durante el día tuvieron lecturas más favorables (128,7 / 76,2 versus 134,5 / 79,5 mm Hg). También parecía haber una relación lineal directa entre el tiempo dormido y la presión arterial. por cada hora de siesta, la presión arterial sistólica promedio de 24 horas disminuyó en 3 mm Hg.

"Obviamente, no queremos alentar a las personas a dormir durante horas durante el día, pero por otro lado, no deben sentirse culpables si pueden tomar una siesta corta, dados los posibles beneficios para la salud --previsa Kallistratos--. Aunque ambos grupos estaban recibiendo la misma cantidad de medicamentos y la presión arterial estaba bien controlada, seguía habiendo una disminución significativa en la presión arterial entre los que dormían durante el mediodía".



Los investigadores explican que los hallazgos se ven reforzados aún más porque los pacientes tenían tasas de presión arterial de inmersión similares durante la noche (caídas naturales durante el sueño nocturno), lo que significa que cualquier reducción en la presión arterial ambulatoria estaba disociada de este fenómeno y dan mayor confianza de que las reducciones en la presión arterial ambulatoria podrían Debido a la siesta durante el día.



No obstante, señalan que se necesita más investigación para validar estos resultados. Aunque está fuera del alcance de este estudio, los investigadores creen que se puede especular que, junto con la dieta mediterránea saludable para el corazón de esta región, la aceptación cultural de la siesta del mediodía también puede desempeñar un papel en el perfil más saludable que se observa en estas poblaciones.

